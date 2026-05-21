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中華職棒富邦悍將今（21）日以6：2擊退統一7-ELEVEn獅，奪下本季第20勝，不過在9局上後援投手廖任磊自製滿壘危機，迫使悍將出動李吳永勤、張奕「拆彈」。總教練後藤光尊賽後直言，當時的想法是，「他到底在做什麼。」此外，後藤在兩出局滿壘時，解鎖執教第一次「走秀」，親自走上投手丘安撫張奕情緒，「我跟他說，就算被擊出滿貫全壘打也只是平手而已。」為何要親自喊暫停，後藤說，「因為張奕日文也通，想表達的意思能直接傳達給他。」此役悍將宛如坐雲霄飛車，前8局靠著李東洺7局無失分好投，以6：0領先獅隊，但9局上廖任磊登板時卻自製滿壘危機，僅投3個人次就退場，由李吳永勤、張奕聯手抓下最後3個出局數。賽後悍將總教練後藤光尊直言，看到廖任磊自製滿壘危機，當時腦中的想法是，「他到底在做什麼。」悍將在最後關頭換上張奕救援，雖然先解決李丞齡，但對陳重羽投出保送，讓獅隊單局第3次攻佔滿壘，此時悍將教練團喊出暫停，走出來的卻不是投手教練許銘傑，而是總教練後藤光尊，暫停後張奕回穩，順利解決林佳偉收下比賽。後藤表示，「我跟他說，就算被擊出滿貫全壘打也只是平手而已。」他直言，那句話的目的是讓張奕冷靜一點，專注抓出局數。被問到為何暫停時選擇自己上投手丘，後藤想了一下，「因為張奕日文也通，我覺得直接講的話，想表達的意思能直接傳達給他。」今日悍將驚險退獅隊，開季34戰奪20勝，改寫2019年41戰20勝的球團紀錄，後藤說，「我是第1年帶隊，所以20勝是快還是慢我並不清楚。但目標是維持5成以上的勝率，目前看來還算順利。」