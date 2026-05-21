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NBA東區決賽持續熱戰，克里夫蘭騎士首戰搞砸最多22分領先，遭到紐約尼克大逆轉104：115吞敗，主力球星哈登（James Harden）攻守一蹋糊塗表現，也成為眾矢之的，前騎士球員弗萊（Channing Frye）在《RoadTrippinShow》節目上怒噴，騎士首戰第四節開局還一度握有最多22分領先，最後關頭包含延長賽，卻被打出11：44荒唐表現，最終慘被逆轉輸球，哈登全場出賽42分鐘，僅16投僅5中攻下15分，防守端更被布朗森（Jalen Brunson）予取予求，末節9投7中，直接讓球隊痛失勝局。前騎士球員弗萊今日在《RoadTrippinShow》節目上擔任來賓，就首先提到哈登糟糕防守表現，他直言如果他是騎士總教練，會在第二戰讓哈登在板凳上坐好坐滿，直到他學會如何防守為止。「如果我是總教練，看到哈登在東區決賽打成這樣，他等於是在嘗試搞丟我的飯碗。」弗萊話說得直接，相較於轉播台、節目上對於哈登的指責，騎士眾將、包含總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則依舊展現對哈登的信心，亞特金森就說，「他在季後賽中，一直是我們最好的防守者之一，我很信任他。」哈登後場搭檔米契爾（Donovan Mitchell）則指出，遭到大逆轉，並非是哈登一個人的責任「 我們討論到不同的防守對位和不同策略，我們應該更早去協防，逼布朗森把球從手中傳出來，這是我們可以做到的事。」