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富邦悍將今（21）日推派本土右投李東洺掛帥先發，李東洺先發7局僅被統一獅打線打出零星5安打沒有失分，7局無失分先發表現奪下本季第5勝，登頂勝投排行榜，也拿下個人本季主場第4勝。獲選單場MVP登上舞台時，被主持人拱比出代表緋聞女友瑟七的「4」和「7」手勢，連外野的獅迷也舉起瑟七的毛巾回應。李東洺前幾次在「新莊城堡」站上MVP舞台時，吉祥物富蘭奇都會刻意在他旁邊比出「7」手勢，調侃他與統一獅啦啦隊女孩瑟七的緋聞。由於瑟七背號是47號，此役是李東洺本季在主場的4連勝，應援團長Juicy在MVP舞台上拱他比出「4」、「7」手勢，李東洺聽到後立刻意會，露出靦腆笑容並配合比出手勢。主持人接著延續現場氣氛問他「有沒有想要把喜悅送給哪一位朋友？」，現場球迷起鬨高舉「瑟七」應援毛巾，就連外野獅迷也舉毛巾回應，氣氛十分歡樂。李東洺則在沈默片刻後機靈回應，「送給今天來到球場的球迷朋友。」場面十分歡樂。更多內容請看影片：