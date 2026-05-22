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中華職棒富邦悍將「成德大王」王苡丞5月20日繳出雙安、3打點奪下生涯首座MVP，昨（21）日在首局敲出3分砲，繼2024年9月11日後，睽違671天再度開轟。昔日備受悍將球迷期待的「大物」新人，在進入職棒6年後，正慢慢兌換自己的天賦，王苡丞回顧最迷惘的時期，「打起來感覺不是自己的動作，綁手綁腳的。」他也謝謝自己沒放棄，持續在職棒路上堅持。23歲的王苡丞畢業於成德高中，由於神似王柏融，還沒進職棒就被稱為「成德大王」，2021年選秀王苡丞以第2順位加盟悍將，該年季末升上一軍，初登場就開轟，以18歲又192天擊出全壘打，成為史上第2年輕擊出全壘打球員，當時王苡丞被悍將球迷視為未來「內野大物」。雖然王苡丞生涯初登場一鳴驚人，但後面幾年未能兌現天賦，始終在一、二軍上上下下，去年更是連上一軍的機會都沒有，不過本季王苡丞脫胎換骨，打出悍將球迷當初對他的期待，20日的比賽3打數敲出2安打、3打點，入職棒6年首度奪下單場MVP，昨日更是在首局就敲出3分砲，繼2024年9月11日後，睽違671天再度開轟，成為悍將此役贏球功臣之一。20日賽後受訪時，王苡丞謝謝自己沒有放棄，他坦言過去看到很多網路上很多討論他的內容，「一開始心情會受到影響，後面有球迷鼓勵，一些不好聽的話，聽了也會更努力。」回顧最迷惘的時期，王苡丞說，「打起來感覺不是自己的動作，綁手綁腳的。」悍將總教練後藤光尊認為，王苡丞改變的最大關鍵是去年底赴美國Driveline訓練，回國後也有效運用在比賽中，王苡丞也說，去年二軍冠軍賽就有找到方向，秋訓也朝同樣方向調整，對於Driveline讓自己改變，「知道自己的發力順序，遇到打擊動作跑掉時，也會告訴我們使用方法訓練。」