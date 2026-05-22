邁阿密熱火隊正式啟動了今夏的搶人計畫！根據職業籃球作家協會獎得主、NBA資深記者蓋瑞·沃爾菲爾（Gery Woelfel）的最新報導，熱火隊已向密爾瓦基公鹿隊正式提出報價，給出包括「英雄哥」希羅（Tyler Herro）和3首輪籤在內的「6換1」包裹，企圖將聯盟超級巨星「希臘怪物」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）帶往南灘。這份報價被外界認為極具誠意，熱火極可能成為爭奪這名頂級球星的領跑者。
重磅報價曝光！熱火願以「年輕核心+首輪籤」豪賭
據報導，熱火隊提供的交易包裹包含陣中多名潛力戰將與珍貴選秀權：
📍泰勒·希羅（Tyler Herro）：聯盟頂尖的外線射手，能立即為公鹿補強外圍火力。
📍哈梅·賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）：表現亮眼的年度最佳第六人潛力股。
📍克雷爾·威爾（Kel'el Ware）：極具潛力的長人，能補充公鹿禁區深度。
📍選秀籌碼：包含今年選秀會第13順位籤，以及兩枚未來的首輪選秀權。
為何雙方都要這筆交易？
對熱火而言，自從勒布朗·詹姆斯（LeBron James）離隊後，熱火雖曾兩度挺進總決賽，但始終欠缺一名真正的看板超級巨星。在經歷本賽季無緣季後賽的低谷後，總裁帕特·萊利（Pat Riley）展現了強烈的奪冠野心阿德托昆博作為目前交易市場上最具影響力的球員，是熱火重返榮耀的唯一解答。儘管送走赫洛與賈奎茲等戰力讓人心痛，但為了換取聯盟前五大巨星，萊利選擇進行豪賭。
對公鹿而言，阿德托昆博與公鹿的合約僅剩一個保證賽季，且明年擁有球員選擇權，預計他將會拒絕執行並尋求頂薪續約。公鹿隊本季戰績僅32勝50負，且十年來首度無緣季後賽，球隊已正式進入動盪期。面對安托昆博離隊風險，透過交易換取三名即戰力球員加上未來首輪籤，無疑是重建球隊最務實的選擇，而非讓他成為自由球員後白白走人。
東區版圖恐大洗牌
儘管公鹿隊目前尚未點頭，但這份報價已顯示出阿德托昆博在密爾瓦基的時日無多。公鹿隊在新任主帥泰勒·詹金斯（Taylor Jenkins）帶領下正尋求轉型，但若球隊無法在短期內展現奪冠競爭力，交易這名球隊看板人物已是必然之舉。
雖然市場上可能還有其他球隊願意出價，但熱火提出的包裹完整性極高，對於急需換血的公鹿而言極具吸引力。阿德托昆博若最終落腳邁阿密，將與熱火強悍的文化完美契合，屆時東區的冠軍爭奪賽場將產生劇烈動盪。
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據報導，熱火隊提供的交易包裹包含陣中多名潛力戰將與珍貴選秀權：
📍泰勒·希羅（Tyler Herro）：聯盟頂尖的外線射手，能立即為公鹿補強外圍火力。
📍哈梅·賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）：表現亮眼的年度最佳第六人潛力股。
📍克雷爾·威爾（Kel'el Ware）：極具潛力的長人，能補充公鹿禁區深度。
📍選秀籌碼：包含今年選秀會第13順位籤，以及兩枚未來的首輪選秀權。
對熱火而言，自從勒布朗·詹姆斯（LeBron James）離隊後，熱火雖曾兩度挺進總決賽，但始終欠缺一名真正的看板超級巨星。在經歷本賽季無緣季後賽的低谷後，總裁帕特·萊利（Pat Riley）展現了強烈的奪冠野心阿德托昆博作為目前交易市場上最具影響力的球員，是熱火重返榮耀的唯一解答。儘管送走赫洛與賈奎茲等戰力讓人心痛，但為了換取聯盟前五大巨星，萊利選擇進行豪賭。
對公鹿而言，阿德托昆博與公鹿的合約僅剩一個保證賽季，且明年擁有球員選擇權，預計他將會拒絕執行並尋求頂薪續約。公鹿隊本季戰績僅32勝50負，且十年來首度無緣季後賽，球隊已正式進入動盪期。面對安托昆博離隊風險，透過交易換取三名即戰力球員加上未來首輪籤，無疑是重建球隊最務實的選擇，而非讓他成為自由球員後白白走人。
東區版圖恐大洗牌
儘管公鹿隊目前尚未點頭，但這份報價已顯示出阿德托昆博在密爾瓦基的時日無多。公鹿隊在新任主帥泰勒·詹金斯（Taylor Jenkins）帶領下正尋求轉型，但若球隊無法在短期內展現奪冠競爭力，交易這名球隊看板人物已是必然之舉。
雖然市場上可能還有其他球隊願意出價，但熱火提出的包裹完整性極高，對於急需換血的公鹿而言極具吸引力。阿德托昆博若最終落腳邁阿密，將與熱火強悍的文化完美契合，屆時東區的冠軍爭奪賽場將產生劇烈動盪。
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