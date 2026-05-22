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NBA西區決賽進入白熱化階段，系列賽大比分戰成1：1平手。隨著戰火即將移師聖安東尼奧進行關鍵的G3，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆兩隊卻同時面臨嚴峻的傷兵考驗。雙方陣中多名核心球員的身體狀況，恐將成為左右本系列賽最終勝負的關鍵變數。根據ESPN最新更新求況，馬刺兩名球員福克斯（De'Aaron Fox）和哈珀（Dylan Harper）都是出戰成疑，情況不樂觀；至於雷霆迎來好消息，後場重要輪換米契爾（Ajay Mitchell）傷勢無礙，威廉斯（Jalen Williams）則是採用每日觀察情況的方式。馬刺隊的傷病名單令教練團如坐針氈。明星後衛福克斯因嚴重的右高位腳踝扭傷（High Ankle Sprain），已連續缺席系列賽前兩戰。運動醫學專家傑佛瑞斯（Dr. Evan Jeffries）指出，高位腳踝扭傷遠比一般扭傷更難處理，涉及疼痛感與側向爆發力的限制，福克斯能否在G3順利回歸，取決於他賽前能否在無不適感的情況下完成所有戰術動作。總教練強森（Mitch Johnson）坦言，這類傷勢在例行賽通常會選擇長期休養，但福克斯為了團隊選擇硬撐，醫療團隊目前仍將他列為「出賽存疑」。屋漏偏逢連夜雨，頂替先發的頂級新秀哈珀也在G2因右腿筋傷勢退場。雖然初步檢查尚未完全排除出賽可能，但目前被列為出賽存疑。專家認為，若哈珀為二級拉傷，恐將缺席剩餘季後賽。馬刺若失去這兩名核心持球手，進攻重擔將全數壓在卡斯特（Stephon Castle）一人身上，這對目前兩戰合計失誤高達20次的卡斯特而言，壓力巨大。雷霆方面同樣不平靜。陣中主力「二當家」傑倫·威廉斯在G2僅出賽7分鐘後便因左腿筋舊傷復發退場。名記查拉尼亞（Shams Charania）證實，這是他不到一個月內同部位二度受傷，目前將採取「每日觀察（Day-to-day）」模式，不僅G3能否上場充滿變數，甚至可能面臨缺席後續賽程的風險。幸運的是，在G2疑似腿部受傷的米契爾已確定無大礙，未被列入G3傷病名單，這對雷霆的替補陣容是一劑強心針。米契爾在季後賽展現的得分爆發力，將是雷霆在威廉斯可能缺陣的情況下，維持進攻火力的關鍵。雷霆即便少了威廉斯，其深厚的輪替陣容（SGA、卡魯索、華萊士等）仍足以維持高強度運轉；反觀馬刺，在失去兩大主控後，進攻組織顯得捉襟見肘，G2失誤轉換得分上以10：27慘敗，足以證明球隊在缺乏後場節奏控制時的脆弱。馬刺隊目前雖握有主場優勢，但兩大後衛能否及時回歸、以及卡斯特能否在G3減少失誤，將決定馬刺能否重新取得系列賽領先。關鍵的第三戰將於台灣時間周六上午8:30開打。