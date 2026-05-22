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在奧克拉荷馬雷霆隊於西區決賽G2以122：113扳平系列賽後，當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然繳出30分、9助攻的亮眼數據，但他在比賽中誇張的倒地動作，又引起了外界對其「假摔」的質疑。知名運動醫學專家Brian Sutterer博士提出嚴正警告，呼籲雷霆球團必須介入管理，否則這種非自然的倒地方式，遲早會讓SGA付出慘痛的傷病代價。在G2比賽過程中，亞歷山大多次在與對手接觸後誇張摔倒，引發馬刺球員與球迷極度不滿。社群媒體上更瘋傳亞歷山大的倒地集錦，金塊隊記者瑞秋·斯特蘭德（Rachel Strand）更嘲諷道：「他是不會用腿走路嗎？他打球的樣子看起來像一隻剛出生的小長頸鹿。」儘管部分支持者認為，SGA的倒地是為了轉移身體接觸的力道，因為他的重心很高，這樣做才能保護膝蓋與腳踝。但醫學專家Sutterer博士對此說法並不買帳。他公開在社群媒體上直言：「雷霆隊的醫療團隊需要介入管教。這種彆扭、揮舞肢體的倒地方式，總有一天會反噬他、讓他受傷。好好站穩就行了。」雖然球壇曾有諸如恩比德（Joel Embiid）等球星，主張透過「主動倒地」來分散衝擊力以保護關節，但Sutterer博士強調，SGA在場上的許多動作顯然超出了必要的防護範圍。他擔心這種刻意且非自然的摔倒動作，長期下來會對球員的脊椎與關節造成無法預期的慢性磨損。事實上，隨著西區決賽強度的提升，球場上的碰撞日益猛烈。亞歷山大身為球隊核心，其瘦長的體型本身就是極易受傷的結構。專家指出，若他持續為了爭取裁判哨音而過度演繹接觸，最終可能會在一次「假戲真做」的落地中受傷。