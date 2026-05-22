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美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊的台灣旅美右投鄧愷威，近期重回先發輪值後表現大放異彩。根據大聯盟官網的先發預告，鄧愷威預定將於台灣時間24日（星期日）凌晨3點20分掛帥先發挑戰芝加哥小熊隊，全力爭取個人本季第3勝。鄧愷威今年在休賽季轉戰休士頓後，逐漸蛻變為太空人隊陣中不可或缺的投手。在前一場先發面對德州遊騎兵隊的比賽中，他投出了轉隊到休士頓後的代表作，主投5局僅被敲出2支零星安打、狂飆7次三振且無失分。儘管該場比賽送出4次保送與1次觸身球，但他憑藉著優異的危機處理能力與犀利的滑球壓制力，以76球成功封鎖對手打線，順利將本季第2勝收入囊中。截至目前，鄧愷威本季已累積出賽16場，其中包括3場先發，戰績為2勝3敗、3次中繼成功。在總計31局的投球局數中，送出高達30次三振，防禦率（ERA）是精采的2.61，每局被上壘率（WHIP）更控制在1.10的優質水準，被打擊率更是低到只有0.198。週日的這場風城之戰，對於剛站穩先發位置的鄧愷威而言將是極大考驗。小熊隊陣中強打如雲，鄧愷威預計將在比賽中正面迎戰多位明星級打者，包括狀態火熱的日本重砲鈴木誠也、明星外野手哈普（Ian Happ）以及三壘砲手柏格曼（Alex Bregman）。芝加哥小熊隊預計推出34歲的資深右投瑞亞（Colin Rea）掛帥迎戰。瑞亞本賽季至今出賽10場有7場是先發，繳出4勝2敗、1次救援成功、防禦率4.98的成績。雖然他的每局被上壘率（WHIP）略高，但在47局的投球中也送出了40次三振，具備不俗的抓出局數能力。