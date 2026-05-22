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洛杉磯湖人隊日前在季後賽第二輪遭到奧克拉荷馬雷霆隊橫掃淘汰後，即將邁入生涯第24個賽季的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在今夏將成為完全自由球員。雖然詹姆斯日前表態不急於決定，甚至暗示可能拖到7、8月，但《ESPN》資深記者溫霍斯特（Brian Windhorst）卻指出詹姆斯如果想留在湖人，必須在7月1日前做出決定，否則湖人制服組為了整體建隊規劃，恐將被迫放棄他的續約權。詹姆斯日前在與奈許（Steve Nash）共同主持的節目《Mind the Game》中坦言，他目前還沒認真思考下一步。「我知道我是自由球員，可以掌控自己的命運。無論是留在湖人還是去其他地方，我想大約要等到6月底、7月自由市場開啟，甚至是8月，我才會對未來有比較明確的想法。」然而，詹皇遲遲未能作出決定卻成了湖人管理階層巨大的財務包袱。溫霍斯特指出，在詹姆斯正式做出決定，無論是續約、轉隊或退休之前，他的「預留薪資空間」將高達5800萬美元（約合新台幣18.3億元），這筆龐大的金額直接死死卡住湖人的薪資上限。「詹姆斯當然可以等到9月再宣布他想打球，到時候絕對還是會有大批球隊砸破門檻求他加盟。但如果他打算以一筆可觀的金額與湖人續約，他可能必須在6月中下旬就做好決定。」溫霍斯特在節目中點出殘酷現實。溫霍斯特進一步分析：「這無關尊重，而是純粹的現實考驗。如果湖人在7月1日（新球季薪資上限生效日）前沒有得到詹姆斯的明確答覆，管理階層可能不得不宣佈放棄他的續約權，並告訴他：『我們必須向前看了，我們得為下個賽季做規劃。』如此一來，那筆5800萬美元的預留空間才能釋放出來。」溫霍斯特也坦言，如果湖人真的走到「放棄詹皇」這一步，連他自己都會感到無比震驚。根據先前消息，湖人內部原本寄望詹姆斯能接受老將底薪，以幫助球隊騰出空間打造奪冠陣容。然而，知名記者費雪（Jake Fischer）日前已證實，詹姆斯陣營已經徹底表態「不可能接受底薪」，這意味著他若續留洛城，勢必仍要佔據不小的薪資結構。在球隊預計還要開出高價合約留下里夫斯（Austin Reaves）、且陣中如八村壘、史馬特（Marcus Smart）等多位主力也將面臨續約或重組的情況下，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）已經沒有太多時間乾等。