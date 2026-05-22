底特律老虎今（22）日主場對上克里夫蘭守護者，李灝宇此戰擔任先發二壘手打第8棒，繳出2支0、吞下1K的表現，本場比賽守護者靠著打線在3局上的攻勢，以及貝利（Patrick Bailey）在8局上的陽春砲，終場以3：1擊敗老虎，系列賽4連戰完成橫掃。

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李灝宇2支0　首打席遭ABS挑戰翻盤

2局下，李灝宇本場比賽首個打席，2好2壞的情況下，守護者先發投手坎蒂洛（Joey Cantillo）投出一顆內角偏低速球，裁判原先判定為壞球，貝利提出挑戰後，成功改判為好球，李灝宇遭到三振。

老虎打線遭封鎖　主場系列賽被橫掃

3局上，守護者靠著施妮曼（Daniel Schneemann ）與拉米瑞茲（José Ramírez）的安打，取得2：0領先，4局上，李灝宇第二個打席，擊出游擊方向滾地球出局，7局下，老虎將李灝宇換下場，由基斯（Colt Keith）接替二壘手位置。

8局上，貝利面對老虎中繼投手史密斯（Burch Smith）敲出一發陽春砲，守護者3：0領先老虎，雖8局下，丁格勒（Dillon Dingler）也敲出陽春砲，但老虎攻勢無法延續，終場以1：3不敵守護者，系列賽慘遭橫掃。

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...