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底特律老虎今（22）日主場對上克里夫蘭守護者，李灝宇此戰擔任先發二壘手打第8棒，繳出2支0、吞下1K的表現，本場比賽守護者靠著打線在3局上的攻勢，以及貝利（Patrick Bailey）在8局上的陽春砲，終場以3：1擊敗老虎，系列賽4連戰完成橫掃。2局下，李灝宇本場比賽首個打席，2好2壞的情況下，守護者先發投手坎蒂洛（Joey Cantillo）投出一顆內角偏低速球，裁判原先判定為壞球，貝利提出挑戰後，成功改判為好球，李灝宇遭到三振。3局上，守護者靠著施妮曼（Daniel Schneemann ）與拉米瑞茲（José Ramírez）的安打，取得2：0領先，4局上，李灝宇第二個打席，擊出游擊方向滾地球出局，7局下，老虎將李灝宇換下場，由基斯（Colt Keith）接替二壘手位置。8局上，貝利面對老虎中繼投手史密斯（Burch Smith）敲出一發陽春砲，守護者3：0領先老虎，雖8局下，丁格勒（Dillon Dingler）也敲出陽春砲，但老虎攻勢無法延續，終場以1：3不敵守護者，系列賽慘遭橫掃。