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克里夫蘭騎士隊傳奇控衛詹姆斯·哈登（James Harden）在今年季後賽的體能瓶頸與狀態起伏，近日成為全美球迷與媒體放大鏡檢視的焦點。對此，前NBA全明星控衛德隆·威廉姆斯（Deron Williams）在一檔訪談節目中公開為哈登抱不平，他直言球迷們都被「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）這種違背人體工學的怪物給慣壞了，強調哈登在征戰17個賽季後出現退化，才是真正的人類常態。在節目中談到哈登近期在比賽後段因體能下滑而遭到外界嚴厲批評時，威廉姆斯顯得相當不以為然，他一針見血地指出：威廉姆斯拿自己的職業生涯當作例子，深刻描述了高強度對抗對運動員身體的無情摧殘：「該死，我算才打了12年，那時候我的身體狀態和各項機能就已經在走下坡了。腳踝廢了，膝蓋也廢了，三不五時就會添新傷。」哈登本季在東區決賽首戰中，雖然前三節火力全開幫助騎士取得22分領先，但進入第四節與延長賽後，面對紐約尼克防守大鎖的貼身壓迫，明顯出現疲態與失誤。威廉姆斯認為，球迷不應該因此對哈登苛責。「球迷們被這幫歷史級巨星給慣壞了，一旦看到他們開始下滑，就覺得不可思議、無法接受。」威廉姆斯無奈地說：「但有時候，身體退化就是這麼突然，真的就是說發生就發生了。這感覺就好比：『該死，賽季打到後半段，你發現自己真的跳不起來了』。」哈登生涯初期作為「雷霆三少」的最佳第六人，隨後在火箭隊成長為聯盟常年MVP候選人與歷史級得分王，17年來累積了極高的上場時間與龐大的身體負荷。威廉姆斯強調，哈登如今還能在東區決賽的最高舞台上作為核心掌控球權，本身就已經是一件極為不可思議且值得敬佩的成就，外界不應以「巔峰哈登」或「41歲詹皇」的不合理標準來道德綁架他。