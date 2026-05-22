奧克拉荷馬雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季蟬聯NBA年度MVP，成為NBA史上第14位達成此紀錄的球員，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）近期在他和奈許（Steve Nash）主持的Podcast節目《Mind the Game》上，談到亞歷山大今年的表現，詹姆斯給出極高評價，並指出亞歷山大就是整支球隊的核心。
亞歷山大例行賽表現驚人 成功蟬聯MVP
亞歷山大本季場均繳出31.1分、生涯最佳55.3%投籃命中率，外加生涯新高6.6次助攻的表現，成功蟬聯年度MVP，並率領雷霆繳出64勝18敗、連兩季高居聯盟龍頭的成績，此外亞歷山大整個例行賽沒有任何一場比賽得分低於20分。
賽季完美壓制湖人 詹姆斯也盛讚
進入季後賽後，亞歷山大的表現依舊無解。在西區次輪面對湖人時，雷霆直接以4比0橫掃晉級，若加上例行賽，雷霆本季對湖人合計8戰全勝。儘管41歲的詹姆斯系列賽仍繳出場均23.2分、6.7籃板與7.3助攻的全面數據，但仍無法阻止雷霆前進。
詹姆斯表示：「我認為他非常值得這座獎，沒有人能說『Shai怎麼又拿MVP了？』他對防守造成的影響太大了，你必須隨時針對他做準備。他是球探報告中的第一、第二甚至第三重點，他就是整支球隊的核心。」
SGA在過去兩個MVP賽季累積完成92場至少30分、21場至少40分，以及5場至少50分的比賽，NBA史上只有「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）曾在連續MVP球季達成相同紀錄。
此外，他本季還打破張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的連續20分紀錄，將紀錄推進至140場。
目前亞歷山大正挑戰更高歷史定位，目標成為NBA史上第4位完成「MVP二連霸＋總冠軍二連霸」的球員，加入喬丹（Michael Jordan）、羅素（Bill Russell）以及詹姆斯的傳奇行列。
資料來源：《The Sporting News》
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亞歷山大本季場均繳出31.1分、生涯最佳55.3%投籃命中率，外加生涯新高6.6次助攻的表現，成功蟬聯年度MVP，並率領雷霆繳出64勝18敗、連兩季高居聯盟龍頭的成績，此外亞歷山大整個例行賽沒有任何一場比賽得分低於20分。
賽季完美壓制湖人 詹姆斯也盛讚
進入季後賽後，亞歷山大的表現依舊無解。在西區次輪面對湖人時，雷霆直接以4比0橫掃晉級，若加上例行賽，雷霆本季對湖人合計8戰全勝。儘管41歲的詹姆斯系列賽仍繳出場均23.2分、6.7籃板與7.3助攻的全面數據，但仍無法阻止雷霆前進。
詹姆斯表示：「我認為他非常值得這座獎，沒有人能說『Shai怎麼又拿MVP了？』他對防守造成的影響太大了，你必須隨時針對他做準備。他是球探報告中的第一、第二甚至第三重點，他就是整支球隊的核心。」
SGA在過去兩個MVP賽季累積完成92場至少30分、21場至少40分，以及5場至少50分的比賽，NBA史上只有「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）曾在連續MVP球季達成相同紀錄。
此外，他本季還打破張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的連續20分紀錄，將紀錄推進至140場。
目前亞歷山大正挑戰更高歷史定位，目標成為NBA史上第4位完成「MVP二連霸＋總冠軍二連霸」的球員，加入喬丹（Michael Jordan）、羅素（Bill Russell）以及詹姆斯的傳奇行列。
資料來源：《The Sporting News》