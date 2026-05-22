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西區決賽 G1： 亞歷山大全場23次出手，其中有 5次 投籃後倒地。





亞歷山大全場23次出手，其中有 投籃後倒地。 西區決賽 G2： 亞歷山大全場24次出手，倒地次數激增至 8次 。





亞歷山大全場24次出手，倒地次數激增至 。 兩場累計： 47次投籃出手、13次倒地，意即每當他出手約3.6次，就會有1次直接躺在球場地板上。





2026年NBA西區決賽正打得如火如荼，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆前兩戰打完戰成1：1平手。雷霆隊王牌球星、甫蟬聯例行賽MVP的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第二戰狂轟30分率隊扳回一城。然而，他在場上頻繁「出手後倒地」以尋求裁判哨音的打球風格，隨即引來了體育界的強烈質疑與數據專家的無情吐槽，更有球迷調侃他根本是「打球打到一半在原地偷睡覺」。美國知名籃球數據分析師哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）今日更新了個人社群媒體，曬出了一張針對SGA在分區決賽前兩場比賽中「出手後倒地情況」的詳細統計圖，直接用冷冰冰的數據戳破了這位新科MVP的打球習慣。哈伯斯特羅在貼文中犀利地寫道：根據圖片中的詳細數據顯示：這項接近三成機率的倒地數據一經曝光，立刻在各大討論區掀起軒然大波。許多不滿雷霆哨音偏袒的馬刺支持者與中立球迷紛紛開酸：「這到底是在打籃球還是在玩街舞的地板動作？」、「每投四球就要在地上睡一覺，這就是兩屆MVP的買犯日常嗎？」不過，也有部分專業球評與支持雷霆的球迷出面緩頰。他們認為，SGA作為一名極度依賴切入、拋投以及中距離急停的後衛，在面對馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）歷史級別的火鍋覆蓋率，以及卡斯特（Stephon Castle）等高大防守者的強烈身體對抗時，選擇在空中失衡後「主動順勢倒地」，是一種非常聰明的，旨在減少膝蓋與腳踝落地時的衝擊力。然而，無論是為了保護身體還是為了「碰瓷」向裁判施壓，高達27.6%的倒地率已經實質上影響了比賽的流暢度，也讓接下來的西決哨音尺度再次被推上風口浪尖。雷霆與馬刺雙方即將在台灣時間展開關鍵的第三戰，戰場也將正式移師至馬刺隊的主場。在聖安東尼奧震耳欲聾的黑衫軍主場威勢下，裁判是否還會對SGA出手後的頻繁倒地買帳？而在客場高壓下，SGA是否能維持他前兩戰高達30分的MVP進攻破壞力，同時降低自己的「倒地次數」？這項數據背後的攻防戰，無疑成為G3最具看點的延伸話題。