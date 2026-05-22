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在NBA西區決賽第二戰中，聖安東尼奧馬刺隊以113：122不敵奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽戰況扳平。馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）這場比賽遭到高強度的針對性防守，全場出賽37分鐘，竟然僅獲得2次罰球機會，讓NBA前球星路威（Lou Williams）忍不住公開痛批：「這簡直太荒謬了！」路威在賽後節目中憤怒表示：「文班亞馬整場比賽竟然只得到兩次罰球，這太荒謬了！他在場上明明一直都在被對手瘋狂肉搏與侵犯，甚至皮都要被抓下來了，但哨音卻始終沒有響起。」這並非單一評論。事實上，在西區決賽首戰中，文班亞馬獲得了高達13次罰球機會，並以此攻下12分，成為馬刺獲勝的關鍵。然而在G2，雷霆隊採取了截然不同的防守策略。雷霆中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）出賽27分鐘，透過極具侵略性的肢體對抗，將文班亞馬徹底阻擋在禁區外。統計數據顯示，哈騰斯坦的防守影響力立竿見影，文班亞馬在G1共有21次禁區出手，但到了G2，哈騰斯坦的存在迫使文班亞馬遠離籃下，全場僅在禁區內出手8次，且僅命中5球。文班亞馬在G1狂抓9個進攻籃板，G2則被限制在5個。雷霆更在進攻籃板數上以17：16反超馬刺。由於活動範圍被強制推向外線，文班亞馬難以深入禁區製造深層肢體接觸，導致他整晚只有2次站上罰球線的機會。雷霆教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後稱讚哈騰斯坦的表現：「他只是在做他該做的事，這就是籃下應有的強硬球風。」但與賽場內的冷靜不同，場外的聲音卻非常激烈。美媒《The Athletic》等多位球評指出，雖然雷霆展現了令人讚賞的防守韌性，但哈騰斯坦在防守過程中多次出現拉拽、推擠等未被吹判的動作。面對聯盟力捧的招牌球星，若裁判長期採取這種「肉搏即無犯規」的寬鬆尺度，無疑會影響比賽的公平性與球星的健康保障。