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紐約洋基今（22）日主場迎戰多倫多藍鳥，洋基打線全場僅敲出3支零星安打，且慘吞13K，徹底遭到藍鳥投手群封鎖，而藍鳥打線則是靠著瓦修（Daulton Varsho）的二壘安打，以及「春天哥」史普林格（George Springer）的陽春砲，終場以2：0擊敗洋基，拿下2連勝。藍鳥在1局上就展開攻勢，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）選到保送後，瓦修敲出二壘安打，幫助藍鳥取得1：0領先，隨後兩隊陷入投手戰，洋基先發投手羅登（Carlos Rodón）此戰主投5局，僅被敲出3支安打失1分，投出7次三振，但始終沒有得到隊友火力支援。藍鳥此戰則是採取投手車輪戰，整場比賽共啟用5名投手，僅被敲出3支安打，共投出13次三振，7局上，藍鳥靠著史普林格的陽春砲追加保險分，洋基打線在比賽後段仍無法突破封鎖，終場藍鳥就以2：0擊敗洋基。洋基打線此戰僅敲出3支零星安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰4支0吞下1次三振，齊森姆（Jazz Chisholm Jr. ）4個打席吞下4K；藍鳥方面，史普林格4支1，包括一發陽春砲，瓦修同樣繳出4支1，貢獻1分打點，岡本和真則是4支0，吞下2K。