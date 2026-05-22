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旅美棒球好手今（22）日在小聯盟賽場持續奮戰，「台灣火球男」林振瑋今日在2A層級先發登板，主投4又2/3局丟2分退場，防禦率3.94；而效力於3A的鄭宗哲則在打擊端繳出單場雙安的好表現，持續力拚重返大聯盟的機會。效力於聖路易紅雀隊2A（Springfield Cardinals）的林振瑋，今日先發面對阿肯色旅行者隊（Arkansas Travelers）。林振瑋本場比賽主投局數雖未過長，但過程中有亮眼發揮。在今日的投球工作中，林振瑋展現了不錯的球路尾勁，儘管在3局下因高飛犧牲打失掉唯一的一分，但他在面對其他打席時展現了極佳的拆彈能力，尤其在第4局送出一次精彩三振，並在開賽初段就展現壓制力。根據賽後統計，林振瑋今日好球率達56.8%，揮空率維持在20.0%的水準，顯示其球路對打者仍具備足夠威脅。雖然最終承擔一分責失，但他在場上應對壘包危機的穩定性，以及對於打者節奏的掌握，皆呈現成長態勢。同樣在小聯盟奮鬥的鄭宗哲，今日效力於羅徹斯特紅翼隊（Rochester Red Wings，3A），擔任先發游擊手第七棒。鄭宗哲今日展現出色的選球與擊球能力，全場4打數敲出2支安打，其中包括一支關鍵的二壘安打。第1打席擊出一支中外野平飛二壘安打，擊球初速高達101.9英里，展現強勁爆發力。第2打席再次敲出中外野平飛一壘安打，維持穩定的打擊手感。儘管後續兩個打席分別擊出高飛出局與吞下一次三振，但鄭宗哲賽後打擊率小幅回升至0.242。在競爭激烈的3A戰場，鄭宗哲憑藉著穩定的防守與多樣化的打擊策略，正持續爭取教練團的青睞，力求早日挑戰大聯盟殿堂。另一位同樣在3A打拚的重砲手隆恩（Jonathon Long）今日打擊則陷入小低潮，面對愛荷華小熊隊的先發投手群，全場4打數未敲安打，打擊率微幅下滑至0.282。