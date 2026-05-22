前NBA球員貝佛利（Patrick Beverley）近日公開砲轟密爾瓦基公鹿中鋒透納（Myles Turner），不滿他在Podcast節目中公開談論公鹿內部問題，甚至爆料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）經常遲到，以及總教練瑞佛斯（Doc Rivers）對球員管理過於寬鬆，對此貝佛利也砲轟透納是「告密者（snitch）」
透納上節目大爆料 矛頭直指字母哥、瑞佛斯
事件起因於透納先前登上《Game Recognize Game》Podcast時透露，瑞佛斯幾乎不會因球員遲到而開罰，不論是影片會議還是團隊會議都是如此。透納更直接點名安戴托昆波，稱這位兩屆MVP「想什麼時候出現就什麼時候出現」，引發外界熱議。
這番發言也讓外界再次聚焦公鹿2025-26賽季的混亂狀況。公鹿本季僅拿下32勝，不但自2016年以來首次無緣季後賽，球隊整季更深陷安戴托昆波交易傳聞之中。
貝佛利回擊透納 怒噴對方是「告密者」
貝佛利日前在《SiriusXM NBA Radio》節目中，否認透納對公鹿內部文化的指控「我曾效力過公鹿，我從沒看過安戴托昆波遲到哪怕一次。我也曾在洛杉磯快艇與瑞佛斯共事，之後又在公鹿跟他合作。他本來就是球員出身，在訓練管理上確實比較寬鬆，但當球員能多休息時，沒有人會抱怨。」
貝佛利表示，透納現在跑到公開平台談自己的總教練與球隊頭號球星，尤其是外界原本對他在公鹿的表現期待更高，這其實是個問題。
外界原先預期透納加盟公鹿後，對於球隊是一大補強，但透納表示卻不如預期，貝佛利也表示：「大家原本對他加盟公鹿後有更高期待。他應該先想想自己能做得更好的是什麼，例如多蓋幾個火鍋、三分球命中率多少，或者為什麼球隊明明擁有Giannis，最後卻連季後賽都進不了，我認為這才是真正的問題所在。」
資料來源：《Basket News》
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事件起因於透納先前登上《Game Recognize Game》Podcast時透露，瑞佛斯幾乎不會因球員遲到而開罰，不論是影片會議還是團隊會議都是如此。透納更直接點名安戴托昆波，稱這位兩屆MVP「想什麼時候出現就什麼時候出現」，引發外界熱議。
這番發言也讓外界再次聚焦公鹿2025-26賽季的混亂狀況。公鹿本季僅拿下32勝，不但自2016年以來首次無緣季後賽，球隊整季更深陷安戴托昆波交易傳聞之中。
貝佛利回擊透納 怒噴對方是「告密者」
貝佛利日前在《SiriusXM NBA Radio》節目中，否認透納對公鹿內部文化的指控「我曾效力過公鹿，我從沒看過安戴托昆波遲到哪怕一次。我也曾在洛杉磯快艇與瑞佛斯共事，之後又在公鹿跟他合作。他本來就是球員出身，在訓練管理上確實比較寬鬆，但當球員能多休息時，沒有人會抱怨。」
貝佛利表示，透納現在跑到公開平台談自己的總教練與球隊頭號球星，尤其是外界原本對他在公鹿的表現期待更高，這其實是個問題。
外界原先預期透納加盟公鹿後，對於球隊是一大補強，但透納表示卻不如預期，貝佛利也表示：「大家原本對他加盟公鹿後有更高期待。他應該先想想自己能做得更好的是什麼，例如多蓋幾個火鍋、三分球命中率多少，或者為什麼球隊明明擁有Giannis，最後卻連季後賽都進不了，我認為這才是真正的問題所在。」