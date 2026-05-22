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2026年NBA東區決賽第二戰今（22）日繼續在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）火熱開打。陷入0：1落後的克里夫蘭騎士此役試圖反客為主，上半場與大蘋果軍團展開激烈肉搏，然而下半場風雲變色，尼克在防守端施加窒息式壓迫，更在第三節狂轟一波的殘暴高潮一舉奠定勝基。終場紐約尼克就以109：93主場大勝騎士，不僅成功捍衛主場取得系列賽2：0領先，更豪奪隊史近年最瘋狂的神蹟。首節開局兩隊進攻節奏明快、你來我往，騎士隊內線莫布利（Evan Mobley）攔下多次取分，率領騎士在第一節結束時暫時以27：24領先3分。進入第二節，騎士依舊維持著相當不錯的外線命中率，但主場作戰的尼克也逐漸找回準心。儘管當家核心布朗森（Jalen Brunson）遭到騎士全面針對、上半場手感冰冷僅有6投1中、進帳2分的慘澹表現，但禁區巨星唐斯（Karl-Anthony Towns）及時挺身而出單節狂砍13分，撐起球隊進攻大旗。半場打完，尼克展現強大韌性，反倒以53：49取得4分領先。易籃後，戰局卻呈現斷崖式的走勢。騎士隊的進攻手感在第三節毫無預警「急凍」，外線命中率徹底雪崩，而尼克則抓住機會發動致命反擊。，瞬間將分差拉開到雙位數，直接一波流將比賽帶走，讓麥迪遜廣場花園陷入瘋狂。哈特此役徹底大爆發，瘋狂轟下全場最高的，無論是轉換快攻還是定點外線皆全面擊潰騎士防線。在他的神勇表現帶動下，尼克先發五人全數得分上雙，展現極其恐怖的團隊火力。在先發陣容方面，尼克今天展現了極其恐怖的團隊火力。當家核心布朗森雖然得分不如過往勁爆，但化身球隊大腦，攻下19分的同時送出驚人的14次助攻，完美活化團隊攻勢；內線巨星唐斯則在禁區制霸，穩健貢獻18分、13籃板的雙十演出。此外，布里吉斯也展現高效率斬獲19分，而傷癒復出第二戰的阿奴諾比則持續高能輸出攻下14分，全隊在自家主場火力全開。反觀慘遭逆轉的騎士隊，下半場除了運動戰陷入泥淖，常規的得分手段也完全失靈。全場，對追分士氣造成重創。整場比賽騎士的投籃命中率被壓制到僅有，引以為傲的三分線命中率更慘跌至。雖然米契爾（Donovan Mitchell）依舊神勇攻下全隊最高的26分，老將哈登（James Harden）也有18分進帳，但在缺乏其他隊友火力支援的情況下，騎士只能眼睜睜看著分差被越拉越開，在客場吞下苦澀的二連敗。系列賽前兩戰結束，尼克帶著2：0的絕對優勢與9連勝的雄厚氣勢，即將移師克里夫蘭。騎士隊若無法在回到主場後修正外線熄火與罰球低迷的問題，這輪東區決賽恐將早早失去懸念。賽後談到自己砍下26分的職業生涯最佳夜晚，哈特在接受ESPN直播採訪時謙虛地表示：「感覺真的很棒。不過最讓我高興的是，雖然我一開始三分球3投0中或4投0中，但我依然堅持投了下去，我就是不斷保持努力。」儘管在主場大獲全勝，這位功臣對於即將到來的客場硬仗仍保持高度清醒與戒備，他嚴肅地向全隊喊話：哈特攻守一體的強悍心態，無疑為這支正處於9連勝顛峰的紐約大軍注入了最強大的衝冠底氣。