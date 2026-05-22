我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隨著今日贏球，尼克隊已在今年季後賽寫下「9連勝」的驚人紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊的季後賽狂潮持續席捲麥迪遜廣場花園（MSG）！在東區決賽第二戰中，尼克隊展現壓倒性的攻防深度，全隊五名先發球員得分全數上雙，最終以109：91輕取克里夫蘭騎士隊，在系列賽取得2：0的領先優勢。比賽尾聲，興奮的紐約球迷齊聲高喊「四場淘汰（Knicks in four）」，展現了對球隊橫掃挺進總冠軍賽的強烈信心。本場比賽尼克隊徹底掌控戰局，先發五人得分皆達雙位數，展現出極為均衡的團隊戰力。「鐵人」喬許·哈特（Josh Hart）是今日絕對的主角，他不僅轟下全場最高的26分，外加7次助攻與5記三分球，他在場上的拼勁更被紐約球迷譽為「國家級瑰寶」。布朗森（Jalen Brunson）與布里吉斯（Mikal Bridges）則分別貢獻19分，其中布朗森在下半場及時回穩，攻下17分，有效穩定軍心。相較之下，騎士隊進攻嚴重熄火，全場命中率僅39%，且罰球端出現10次失手，成為敗北主因。米契爾（Donovan Mitchell）雖有26分進帳，但面對尼克堅實的防守體系，騎士隊顯得無計可施。隨著今日贏球，尼克隊已在今年季後賽寫下「9連勝」的驚人紀錄。根據統計，在NBA歷史上此前僅有12支球隊達成過季後賽9連勝，其中有7支球隊最終奪下該年度總冠軍。對於這支自1973年以來便渴望冠軍榮耀的球隊來說，這不僅是統計數據，更是通往金盃的堅實信號。先前尼克隊已在NBA盃（NBA Cup）決賽中擊敗馬刺奪冠，打破了長達53年的冠軍荒（儘管該獎項非總冠軍，但已為球隊注入巨大能量）。如今，昔日著名的「鐵桿尼克迷」名嘴史密斯（Stephen A. Smith）曾感嘆自己6歲看球至今，球隊都未能再度奪冠的遺憾，似乎正隨著這波連勝浪潮，即將被時代所改寫。「紐約尼克在場上就像是一支無堅不摧的鐵軍，」隨隊記者沃爾庫諾夫（Mike Vorkunov）分析，這場勝利是尼克在季後賽中贏得最為紮實的一場，未經歷大的起伏便穩健收下比賽。當比賽剩下最後時刻，MSG館內響起的「Knicks in four」口號，代表著紐約球迷已迫不及待要看球隊以橫掃之姿晉級。然而，騎士隊總教練與球員們賽後強調，回到克里夫蘭主場後將會全力反撲。系列賽第三戰將於本周日移師騎士主場進行，屆時騎士能否在主場扳回一城，還是尼克將持續橫掃之勢，將是接下來東區決賽的最大看點。