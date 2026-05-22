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▲根據數據統計，哈特（Josh Hart）此役成為尼克隊史自傳奇後衛史塔克斯（John Starks）之後，首位能在季後賽單場繳出至少「26分、7助攻、2抄截且投進5記三分」的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲布朗森（Jalen Brunson）刷新了本世紀（2000年後）尼克隊史的季後賽單場最高助攻紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著今日贏球，尼克隊已在今年季後賽寫下「9連勝」的驚人紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

❗️雙方紀錄一覽

紐約尼克隊史及團隊紀錄

克里夫蘭騎士球員歷史里程碑

NBA東區決賽第二戰今（22）日繼續在紐約麥迪遜廣場花園上演。帶著首戰大逆轉氣勢的紐約尼克，此役先發五人得分全數上雙。其中哈特（Josh Hart）外線大爆發轟進5記三分球、狂砍季後賽生涯新高的26分，搭配當家控衛布朗森（Jalen Brunson）狂送14次助攻寫新里程碑，終場尼克就以109：93輕取克里夫蘭騎士。尼克不僅在東區決賽捍衛主場取得2：0的領先優勢，更寫下今年季後賽恐怖的九連勝。《NOWnews》本文為讀者盤點，尼克、騎士一役的完整的記錄整理。本場比賽首節，騎士隊反客為主展現凶猛外線，莫布利（Evan Mobley）單節獨拿10分含兩記三分，帶領騎士取得27：24的領先。然而進入次節，騎士手感冰冷，單節外線11投僅1中；此時尼克哈特挺身而出接管比賽，遠投近切帶動單節29：22的反擊浪潮，半場打完幫助尼克以53：49反超比分。易籃後，哈特手感依舊熱得發燙，單場出戰33分鐘，21投10中，攻下全場最高、同時也是個人季後賽生涯新高的26分，另帶有4籃板與7助攻。根據數據統計，哈特此役成為尼克隊史自傳奇後衛史塔克斯（John Starks）之後，首位能在季後賽單場繳出至少「26分、7助攻、2抄截且投進5記三分」的球員，完美的攻守表現成為尼克今晚贏球的第一功臣。相較於首戰末節在進攻端「單打哈登」的瘋狂得分秀，尼克核心布朗森今晚則在上半場遭遇嚴防，前兩節6投僅1中得到2分，創下他加盟尼克以來最慘淡的季後賽半場得分。不過布朗森在下半場轉為組織核心，多次利用突破吸引包夾，大方為隊友創造輕鬆得分的機會。布朗森全場出賽40分鐘，雖然只進帳19分，卻狂送14次助攻且僅有3次失誤。這不僅刷新了本世紀（2000年後）尼克隊史的季後賽單場最高助攻紀錄，也讓他在尼克隊史的季後賽場均得分、場均助攻與三分球命中總數上，繼續穩坐歷史第一的寶座。落敗的騎士隊雖然全場遭到壓制，但陣中球星仍留下不少歷史紀錄。老將哈登（James Harden）今日貢獻18分、6籃板，他在上半場得分突破12分時，正式達成季後賽生涯「4200分」大關，成為NBA歷史上第10位解鎖此成就的球員，在現役球員中僅次于詹姆斯與杜蘭特。此外，哈登此役送出2次抄截，季後賽累計311次抄截，正式超越湖人傳奇巨星科比（Kobe Bryant）的310次，躍升至季後賽歷史抄截榜第6位。同時，騎士禁區雙塔也在防守端寫下里程碑。中鋒艾倫（Jarrett Allen）得到13分9籃板2阻攻，這不僅是他今年季後賽第10次單場完成多次阻攻，更締造了連續15場季後賽都有阻攻入帳的驚人紀錄，高居季後賽歷史第二長。莫布利今晚的2次阻攻，也讓他的騎士季後賽生涯總阻攻數來到71次，超越湯普森（Tristan Thompson）升至隊史第四。可惜在防守端建功，依舊無法彌補下半場進攻端的熄火，進攻核心米契爾（Donovan Mitchell）苦撐砍下26分仍無力回天。紐約尼克取得系列賽2：0領先外，同時也已經豪取季後賽9連勝。據聯盟官方統計，尼克成為NBA季後賽歷史上，第13支能在單一年度季後賽中奪下9連勝的球隊。而在過去做到的12支球隊當中，最終有高達7支球隊順利捧起該年度的總冠軍金盃，未能奪冠的僅有1989年湖人、2012年馬刺、2017年騎士等5隊。尼克成為NBA歷史上第13支在單一季後賽奪得9連勝的球隊，過去12支球隊中有7支最終奪冠（奪冠率58.3%）。刷新個人季後賽生涯得分新高，同時成為隊史自史塔克斯（John Starks）後，首位在季後賽單場達成「26分、7助攻、2抄截、5記三分」的球員。雖然上半場創下加盟尼克最慘季後賽半場紀錄，但全場14次助攻，創下本世紀尼克隊史季後賽單場最高助攻紀錄。目前他在尼克隊史的季後賽場均得分、場均助攻、三分球命中總數皆高居第一。季後賽總得分突破4200分大關，為歷史第10人，現役僅次於詹姆斯與杜蘭特。季後賽生涯累計 311 次抄截，正式超越科比（Kobe Bryant）的310次，升至季後賽歷史抄截榜第6。締造連續15場季後賽都有阻攻入帳，高居季後賽歷史第二長紀錄。騎士季後賽生涯總阻攻數達到71次，正式超越·湯普森（Tristan Thompson）升至隊史第四位。