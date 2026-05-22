哈登（James Harden）這場比賽進攻發揮一般，防守更是球隊噩夢般的存在

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騎士隊在面對布朗森（Jalen Brunson）發動擋拆時，竟然不斷選擇「換防」

球隊最好的外線防守人，應該要積極繞過掩護去追防

在換防的情況下有所加強，他們選擇使用更多區域聯防與盯人。

唯一辦法可能是要考慮將米契爾和哈登的出賽時間盡可能分開

兩名主力側翼梅里爾（Sam Merrill）和史特魯斯（Max Strus）合計三分球11投僅1中

哈登自己就需要為比賽定下基調

紐約尼克隊在東區決賽第二戰以109：91大勝克里夫蘭騎士，系列賽取得2：0絕對領先。騎士隊在戰術執行、防守邏輯、球星奮戰的意志力上的全盤潰敗。，球隊教練團執教方向也完全錯誤，騎士目前對於尼克半場進攻毫無辦法，他們第三戰可能需要考慮讓哈登與米契爾（Donovan Mitchell）的時間完全錯開。數據不會說謊，但在數據背後的防守態度，才是哈登職業生涯始終與冠軍無緣的主因。本場比賽哈登攻下18分、6籃板，看似帳面數據尚可，但他高達-22的正負值卻成了騎士隊的毒藥。讓人費解的是，。這意味著哈登必須一次又一次地被迫單防當今聯盟最強的單打手之一。格林（Draymond Green）在東決第一戰賽後分析時就點出：「讓哈登像孤島求生一樣去單挑布倫森？這是職業球隊絕對不能發生的戰術錯誤。」當哈登站在那裡，既無法對布倫森造成干擾，在進攻端也因消耗過多體力而失去爆發力，騎士隊實質上是在以4打5。騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）必須安排其他的防守策略，例如：讓哈登參與延誤掩護。把哈登放在那個你不怕他在擋拆區域發起進攻的球員身上。球員在執行上也要更確實。阿特金森G1的調度堪稱一場笑話。面對尼克隊的高大側翼陣容，騎士竟採取了極其僵化的無限換防策略。格林指出了一個關鍵盲點：騎士隊的球員根本不想「接受挑戰」。當布朗森發動掩護時，騎士球員選擇最輕鬆的方式，而不是選擇更具侵略性的擠過掩護或延誤。不是說看到擋拆後就認命雙手一攤選擇換防，你是，而不是讓哈登去防守對方的菁英球員球隊防守不僅是教練責任，更取決於球員的態度。在關鍵戰役裡，騎士球員甚至懶得去爭奪掩護路徑，每一次的懶散換防，都是給對手免費的錯位。在G2的比賽中，阿特金森確實有所修正，但阿特金森陣容選用相當有問題，場上擺出哈登、米契爾（Donovan Mitchell）與施羅德（Dennis Schröder）的三後衛陣容時，這套缺乏體型的防守組合，在尼克強悍的鋒線壓迫下顯得毫無抵抗力。當騎士把莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）拆開使用時，還會進一步讓問題變得複雜，因為他們的陣容會變得偏矮。尼克目前的進攻點太多了，騎士隊現有陣容很難對他們做出限制，，哈登承擔更多帶領第二陣容，決勝時刻再讓兩人同時登場，或許會有奇效。相較於騎士隊的混亂，尼克隊展現了強大的團隊韌性。喬許·哈特（Josh Hart）今日爆發攻下26分，唐斯（Karl-Anthony Towns）則用穩定的18分與13籃板證明身價。這是一支懂得如何隱藏弱點、並將優勢最大化的球隊。當布倫森在末節被夾擊時，唐斯與布里奇斯（Mikal Bridges）總能適時站出來，這正是冠軍級別球隊的運作模式。反觀騎士隊，面對尼克的衝擊，球員們在末節關鍵時刻頻頻出現離譜的罰球失手與低級失誤，，貢獻還不如哈特一人，全隊全隊三分球35投9中，讓空間更加狹窄。格林以勇士隊過往防守柯瑞（Stephen Curry）的方式作為對照，明確指出騎士的防守問題：「當年我們絕不允許對手透過錯位去消耗庫里。我們有團隊補位，有不惜一切代價擠過掩護的意志。騎士球員嘴上說自己是防守者，但身體卻誠實地選擇了最廉價的換防。」，雖然他不是以防守見長，但應該要展現出企圖心和身體對抗，這樣的隊友才能夠幫助他，這種鬆散的態度，極可能就是其生涯無冠的重要原因。不過在第三戰，或許我們能看到他為自己正名。