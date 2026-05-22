我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克今（22）日在東區決賽以109：93擊敗克里夫蘭騎士，系列賽取得2：0領先，此戰騎士表現與首戰有不小的落差，而尼克團隊則是找回狀態，騎士本場比賽曝露出不少問題，不論是攻、守方面都陷入麻煩，進攻方面僅靠米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）支撐，防守方面也沒有太多有效策略來擋住尼克，以下《今日新聞NOWnews》也整理出騎士與尼克G2的4大解析。騎士在季中交易時與沙加緬度國王以及芝加哥公牛完成三方交易，騎士送出亨特（De'Andre Hunter）並從國王手中獲得艾利斯與施羅德（Dennis Schroder），雖艾利斯本季在進攻方面數據呈現下滑，但在防守方面，艾利斯的速度與優異的防守腳步，讓艾利斯在國王時期，成為防守對方主力持球者的不二人選。但進入季後賽後，艾利斯被騎士教練團棄用，出賽10場僅獲得7.2分鐘的上場時間，G2史特魯斯（Max Strus）與梅里爾（Sam Merrill）兩人在進攻端發揮不佳，防守端也無法限制對手，原先外界預期艾利斯會在東區決賽成為騎士的奇兵之一，但艾利斯依舊無法得到上場機會。艾倫（Jarrett Allen）與莫布利（Evan Mobley）面對唐斯（Karl-Anthony Towns）的策應與得分威脅必須付出極高的體能代價。且騎士板凳在4、5號位並沒有太多替補人選，而艾倫與莫布利的速度沒有辦法跟上尼克，如此一來兩人就陷入進退兩難，站樁籃下就無法補防外線，離開禁區又會被尼克突破，因此。如何在使用輪替球員時維持禁區防守韌性，成為騎士教練團的難題。騎士本場比賽三分線35投僅9中，梅里爾此戰三分球7投0中，僅拿下4分，史特魯斯拿下5分，騎士整隊只有米契爾、哈登、艾倫、莫布利四人得分上雙，在沒有太多火力的情況下，騎士在G2的進攻顯得無力，若騎士想在G3扳回一城，除米契爾與哈登要維持表現外，板凳火力將成為比賽的關鍵，尤其是梅里爾能否找回外線準心。尼克的防守策略傾向於將持球者逼往邊線或底線，透過壓縮進攻空間來截斷向中路的切入機會。這迫使騎士球員在狹窄區域內出手，而非在禁區舒適區完成得分。當騎士發動進攻時，尼克採取積極的補位策略。一旦持球者進入防守區域，周圍防守者會迅速向持球者靠攏，並利用長人優勢進行蓋火鍋或干擾。即使防守重心稍微移位，強大的團隊溝通也能確保防守輪轉跟上，避免過多空檔。尼克目前防守端的最大優勢在於側翼的高度與靈活性。透過布里吉斯（Mikal Bridges）與阿努諾比（OG Anunoby）等具備頂級防守天賦的球員，尼克能執行複雜的換防，並在面對擋拆時保持極高的侵略性。對於騎士隊來說，如何透過空手跑位或利用艾倫、莫布利作為掩護點來「拆解」尼克的協防機制，將是接下來系列賽能否扳回一城的關鍵。