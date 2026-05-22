2026年中華職棒例行賽進行中，今（22）日小周末三地熱鬧開打，中信兄弟擔任大巨蛋主場球隊，迎接王者味全龍，推出當家王牌羅戈先發，羅戈目前出賽8場、累積48局狂飆51次三振，維持驚人壓制力，卻已苦吞5敗，味全龍則由防禦率僅0.61、進入「0的領域」的左投魔神龍出戰。另外樂天桃猿主場交手富邦悍將、台鋼雄鷹則在澄清湖交手統一獅。《NOWnews》整理5月22日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。
本文重點摘要
📍中職戰績表
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月22日賽前）：
兄弟大巨蛋當東道主 味全龍本季不好惹
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排名墊底，今日推出當家王牌羅戈出戰，他今年在出賽8場，拿下2勝5敗，防禦率3.00。本季交手味全龍1場，主投6局無失分，拿下勝投。
味全龍目前排名第一，今日由左投魔神龍掛帥出戰，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.61。本季則對上兄弟一場，主投6局失掉1分，最終承擔敗投。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
富邦悍將近況火燙 做客挑戰樂天桃猿
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
樂天桃猿目前排名第5，今日推出本土投手曾家輝先發，他本季出賽6場拿下1勝，主投30.1局，防禦率2.97。本季曾對上富邦悍將一場，主投5局失1分，沒有勝敗紀錄。
富邦悍將目前排名第2，本場由洋投魔力藍出賽，他本季7場先發3勝2敗，防禦率僅1.88。本季首度對上樂天桃猿，去年出賽3場、防禦率高達6.19。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
真南人對決！台鋼雄鷹、統一獅戰績咬得緊
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
台鋼雄鷹目前排名第4，今日推出左護法艾速特先發，他今年6場先發，拿下2勝2敗，防禦率1.80。本季面對統一獅2場沒有勝敗紀錄，但防禦率1.50相當優異。
統一獅目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥出戰，本季出賽8場，拿下4勝3敗，防禦率2.45。本季對台鋼雄鷹交手2場豪取2勝，防禦率2.77。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
❗️5/22中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍台北大巨蛋棒球場（室內球場）
氣溫：28-29度
降雨機率：20%
📍桃園棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月22日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|36
|23-13-0
|0.639
|-
|2
|富邦悍將
|34
|20-14-0
|0.588
|2
|3
|統一獅
|36
|18-17-1
|0.514
|4.5
|4
|台鋼雄鷹
|37
|18-18-1
|0.500
|5
|5
|樂天桃猿
|34
|14-19-1
|0.424
|7.5
|6
|中信兄弟
|35
|11-23-1
|0.324
|11
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排名墊底，今日推出當家王牌羅戈出戰，他今年在出賽8場，拿下2勝5敗，防禦率3.00。本季交手味全龍1場，主投6局無失分，拿下勝投。
味全龍目前排名第一，今日由左投魔神龍掛帥出戰，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.61。本季則對上兄弟一場，主投6局失掉1分，最終承擔敗投。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
樂天桃猿目前排名第5，今日推出本土投手曾家輝先發，他本季出賽6場拿下1勝，主投30.1局，防禦率2.97。本季曾對上富邦悍將一場，主投5局失1分，沒有勝敗紀錄。
富邦悍將目前排名第2，本場由洋投魔力藍出賽，他本季7場先發3勝2敗，防禦率僅1.88。本季首度對上樂天桃猿，去年出賽3場、防禦率高達6.19。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
台鋼雄鷹目前排名第4，今日推出左護法艾速特先發，他今年6場先發，拿下2勝2敗，防禦率1.80。本季面對統一獅2場沒有勝敗紀錄，但防禦率1.50相當優異。
統一獅目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥出戰，本季出賽8場，拿下4勝3敗，防禦率2.45。本季對台鋼雄鷹交手2場豪取2勝，防禦率2.77。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
📍台北大巨蛋棒球場（室內球場）
氣溫：28-29度
降雨機率：20%
📍桃園棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。