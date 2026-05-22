2026年中華職棒例行賽進行中，今（22）日小周末三地熱鬧開打，中信兄弟擔任大巨蛋主場球隊，迎接王者味全龍，推出當家王牌羅戈先發，羅戈目前出賽8場、累積48局狂飆51次三振，維持驚人壓制力，卻已苦吞5敗，味全龍則由防禦率僅0.61、進入「0的領域」的左投魔神龍出戰。另外樂天桃猿主場交手富邦悍將、台鋼雄鷹則在澄清湖交手統一獅。《NOWnews》整理5月22日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。

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本文重點摘要

📍中職戰績表

📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月22日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 36 23-13-0 0.639 -
2 富邦悍將 34 20-14-0 0.588 2
3 統一獅 36 18-17-1 0.514 4.5
4 台鋼雄鷹 37 18-18-1 0.500 5
5 樂天桃猿 34 14-19-1 0.424 7.5
6 中信兄弟 35 11-23-1 0.324 11
兄弟大巨蛋當東道主　味全龍本季不好惹

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

中信兄弟目前排名墊底，今日推出當家王牌羅戈出戰，他今年在出賽8場，拿下2勝5敗，防禦率3.00。本季交手味全龍1場，主投6局無失分，拿下勝投。

味全龍目前排名第一，今日由左投魔神龍掛帥出戰，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.61。本季則對上兄弟一場，主投6局失掉1分，最終承擔敗投。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲味全龍本周末前進大巨蛋，交手中信兄弟，首戰推出防禦率僅0.61、進入「0的領域」的左投魔神龍出戰。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
▲味全龍本周末前進大巨蛋，交手中信兄弟，首戰推出防禦率僅0.61、進入「0的領域」的左投魔神龍出戰。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
富邦悍將近況火燙　做客挑戰樂天桃猿

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

樂天桃猿目前排名第5，今日推出本土投手曾家輝先發，他本季出賽6場拿下1勝，主投30.1局，防禦率2.97。本季曾對上富邦悍將一場，主投5局失1分，沒有勝敗紀錄。

富邦悍將目前排名第2，本場由洋投魔力藍出賽，他本季7場先發3勝2敗，防禦率僅1.88。本季首度對上樂天桃猿，去年出賽3場、防禦率高達6.19。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲曾家輝本季躍升為樂天桃猿固定先發，6場出賽繳出防禦率低於3的表現。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
▲曾家輝本季躍升為樂天桃猿固定先發，6場出賽繳出防禦率低於3的表現。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
真南人對決！台鋼雄鷹、統一獅戰績咬得緊

🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35

台鋼雄鷹目前排名第4，今日推出左護法艾速特先發，他今年6場先發，拿下2勝2敗，防禦率1.80。本季面對統一獅2場沒有勝敗紀錄，但防禦率1.50相當優異。

統一獅目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥出戰，本季出賽8場，拿下4勝3敗，防禦率2.45。本季對台鋼雄鷹交手2場豪取2勝，防禦率2.77。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、、DAZNMyVideo緯來電視網Hami VideoELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網

▲艾速特今年依舊是台鋼雄鷹最穩定的洋投之一，今日主場再度交手統一獅。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）
▲艾速特今年依舊是台鋼雄鷹最穩定的洋投之一，今日主場再度交手統一獅。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）
❗️5/22中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍台北大巨蛋棒球場（室內球場）

氣溫：28-29度

降雨機率：20%

📍桃園棒球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：10%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。