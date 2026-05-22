我是廣告 請繼續往下閱讀

保護籃板、力拼二次進攻： 騎士不能再把莫布利與艾倫拆開。他們必須利用「雙塔合體」的唯一高度優勢，在禁區築起防線，全力保護防守籃板。同時，在進攻端要利用身高壓制唐斯與哈特，瘋狂衝搶前場籃板、創造二次進攻機會。



極大化外線命中率： 在陣地戰中，騎士必須修正G2三分命中率低於三成（25.7%）的低迷表現。只有當雙槍持球擋拆吸引包夾、梅里爾與史特魯斯在空檔能穩定投進三分球時，尼克的防線才不敢肆無忌憚地內縮，騎士也才能避免被尼克用抓下籃板後的推進轉換活活打死。





2026年NBA東區決賽第二戰昨日落下帷幕，克里夫蘭騎士以93：109慘敗給紐約尼克，系列賽陷入0：2的絕境。此役騎士再度於下半場崩盤，被尼克一波流帶走比賽。賽後，《The Athletic》知名記者勞·莫瑞（Law Murray）在社群上發文，直接點出了騎士隊目前在陣容配置上進退兩難的致命硬傷。莫瑞寫道：這段點評一針見血地揭示了克里夫蘭當前的「畸形陣容」困境：這種配置上的天然劣勢，在面對攻守兼備、兵多將廣的尼克隊時，幾乎成為了無解的難題。不過騎士也不是完全沒有機會挽救頹勢，將成他們系列賽接下來所必須達成的三大關鍵。從對位來看，紐約尼克擁有一條全聯盟最令人羨慕的「頂級防守側翼鎖鏈」。反觀騎士隊，除了明星控衛哈登（James Harden）年齡偏大、防守腳步跟不上外，先發3號位韋德（Dean Wade）更是徹底神隱。為了彌補外線火力，教練團在比賽中頻繁擺出哈登、米契爾（Donovan Mitchell）搭配梅里爾（Sam Merrill）或史特魯斯（Max Strus）的陣容。然而，四位的身高都在200公分以下。當這幾位個子不高的射手同時在場，對上尼克那群既能跳、手又長的「側翼怪獸群」時，在對抗與防守端完全不佔優勢。這也是為何繼G1被大逆轉22分後，G2第三節又被尼克輕鬆打出一波殘暴攻勢的主因——因為騎士的防守完全防不住，進攻端一熄火，退防速度又慢，直接被尼克的防守反擊生吞活剝。面對如此絕境，騎士若想在回到主場後起死回生，唯一的優解不是去和尼克比拼速度與快攻，而是除了進攻端要降速打內線，騎士教練團目前最頭痛的，莫過於老將哈登在防守端不斷被布朗森（Jalen Brunson）和鋒線群當作「點名單打」的突破口。雖然騎士在G2曾嘗試改守區域聯防，但由於外圍輪轉速度太慢，且屢屢漏掉「罰球線上中」要球的人，成效極其不彰。若想在防守端為哈登解套，騎士或許可以嘗試「對位區域聯防（Match-up Zone）」或「變形的3-2 聯防」。在這種策略下，哈登不需要跟著尼克的外圍球員瘋狂全場奔跑，而是將他固定在底角或防守威脅較低的區域，利用他的噸位去卡位防守。同時，，隨時幫哈登擦屁股、補防。當對手試圖點名單打哈登時，身旁的米契爾或側翼必須果斷進行包夾，逼迫對手出球，再利用雙塔的長手臂干擾傳球路線。回到克里夫蘭，騎士已經沒有退路。教練團能否在48小時內下定決心「降速、拚內線、保護哈登」，將決定騎士是會被橫掃出局，還是能觸底反彈。