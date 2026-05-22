我是廣告 請繼續往下閱讀

同為背負極高期待降臨聯盟、並完美兌現天賦的超級巨星，洛杉磯湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）最懂聖安東尼奧馬刺隊少主文班亞馬（Victor Wembanyama）身上所背負的壓力。與所有人一樣，詹姆斯對文班亞馬至今、特別是今年季後賽展現出的統治級表現感到無比震撼。近日詹姆斯在個人Podcast節目《Mind the Game》中，毫不吝嗇地讚賞文班亞馬在球場上所展現的技能包，是NBA歷史上從未出現過的神蹟。詹姆斯在節目中深入剖析了文班亞馬在進攻端的獨特之處：「他背對籃框、或是身體只有一半面向籃框時的接球能力，竟然能在雙腳落地前就精準找到籃框完成終結？這種身體協調性是我們以前從未見過的。這絕對不單純是因為他長得高，而是他真的具備了這個聯盟歷史上從未存在過的能力。」正如詹姆斯所言，聯盟過去從未出現過將這種恐怖身高、臂展與頂級後衛運動敏捷性完美結合的球員。只要文班亞馬能保持健康，他無疑能在未來的十幾年內徹底統治這個聯盟。除了肉眼可見的肉體天賦，詹姆斯更對文班亞馬的沉穩成熟的球商與場下談吐印象深刻。他忍不住直呼馬刺隊在2023年選秀會上用狀元籤挑中他，簡直是幸運女神過度眷顧。「你從他的談吐、他的言行舉止就能看得出來，他非常懂籃球，他從小就接受了最正確的籃球教育。」詹姆斯大讚道：「聖安東尼奧這球隊，運氣真的每次都他＊的太好了。每次都能選到這種現象級、充滿天賦且球商極高的聰明球員……從羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan），到現在的文班亞馬。」詹姆斯進一步補充，這三代馬刺核心都有一個恐怖的共同特質：「這些傢伙都擁有很強的競爭心態，就像賽馬戴上了眼罩一樣，眼中只有贏球的使命，其他外在的喧囂對他們來說根本不重要。能親眼見證這一切真的非常了不起。」最讓詹姆斯與整個NBA感到不寒而慄的是，文班亞馬目前年僅22歲，他在今年季後賽所展現出的統治力，恐怕還只是他偉大職業生涯的冰山一角。隨著他不斷適應季後賽的鐵血對抗、經驗持續累積，他最終能進化到什麼樣的高度，沒有人能給出答案。