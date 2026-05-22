紐約尼克哈特（Josh Hart）在今（22）日NBA東區決賽G2中，全場21投10中，三分球11投5中，砍下全隊最高的26分，幫助尼克以109：93擊敗克里夫蘭騎士，此戰騎士採取「放投不放切」的策略，希望降低布朗森（Jalen Brunson）的持球威脅，甚至在比賽進行後期，仍持續給哈特大量出手機會。不過這項策略最終反而成為騎士防線崩盤的關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
G1手感冰冷　哈特G2迎來爆發

哈特在G1結束後還因外線表現受到質疑。根據《ESPN Stats & Info》數據，他在近期28次空檔三分出手中僅命中7球，外線狀態並不理想。而G2哈特不僅找回手感，同時追平個人季後賽單場三分命中紀錄。

布朗森遭限制　哈特為尼克挺身而出

哈特本季例行賽三分命中率高達41.3%，雖然並非高產型射手，但已成為尼克體系中不可忽視的外圍威脅。更重要的是，在布朗森此戰在進攻相對受限情況下，尼克急需其他球員跳出接管進攻，而哈特正是那位挺身而出的關鍵人物。

布朗森全場雖仍掌控進攻節奏，但騎士透過包夾與協防有效限制他的得分輸出。面對騎士不斷收縮防線，哈特多次在外圍獲得大空檔，並且毫不猶豫出手，賽後哈特表示：「我知道這會是他們的比賽計畫，所以我一直持續準備。我只是想相信自己的訓練成果，帶著信心去投籃。」

東區決賽接下來將移師克里夫蘭進行G3與G4，對騎士而言已經沒有退路。雖然騎士本季季後賽主場僅吞下1敗，但目前最大的問題仍是，他們依舊找不到有效限制尼克外圍輪轉與布朗森體系的方法，騎士教練團如何變陣，將成為系列賽關鍵。

資料來源：《The Sporting News

相關新聞

尼克防守體系全面壓制！騎士板凳火力冷冰冰　「防守工兵」遭棄用

評論／騎士為何潰敗給尼克？哈登無冠咎由自取　格林早就點出問題

東區決賽G2里程碑全攻略！哈登解鎖2紀錄　尼克9連勝觸發奪冠密碼

NBA／哈特轟下26分領軍！尼克109：93戰勝騎士　系列賽2：0領先

麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...