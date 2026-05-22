紐約尼克哈特（Josh Hart）在今（22）日NBA東區決賽G2中，全場21投10中，三分球11投5中，砍下全隊最高的26分，幫助尼克以109：93擊敗克里夫蘭騎士，此戰騎士採取「放投不放切」的策略，希望降低布朗森（Jalen Brunson）的持球威脅，甚至在比賽進行後期，仍持續給哈特大量出手機會。不過這項策略最終反而成為騎士防線崩盤的關鍵。
G1手感冰冷 哈特G2迎來爆發
哈特在G1結束後還因外線表現受到質疑。根據《ESPN Stats & Info》數據，他在近期28次空檔三分出手中僅命中7球，外線狀態並不理想。而G2哈特不僅找回手感，同時追平個人季後賽單場三分命中紀錄。
布朗森遭限制 哈特為尼克挺身而出
哈特本季例行賽三分命中率高達41.3%，雖然並非高產型射手，但已成為尼克體系中不可忽視的外圍威脅。更重要的是，在布朗森此戰在進攻相對受限情況下，尼克急需其他球員跳出接管進攻，而哈特正是那位挺身而出的關鍵人物。
布朗森全場雖仍掌控進攻節奏，但騎士透過包夾與協防有效限制他的得分輸出。面對騎士不斷收縮防線，哈特多次在外圍獲得大空檔，並且毫不猶豫出手，賽後哈特表示：「我知道這會是他們的比賽計畫，所以我一直持續準備。我只是想相信自己的訓練成果，帶著信心去投籃。」
東區決賽接下來將移師克里夫蘭進行G3與G4，對騎士而言已經沒有退路。雖然騎士本季季後賽主場僅吞下1敗，但目前最大的問題仍是，他們依舊找不到有效限制尼克外圍輪轉與布朗森體系的方法，騎士教練團如何變陣，將成為系列賽關鍵。
資料來源：《The Sporting News》
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哈特在G1結束後還因外線表現受到質疑。根據《ESPN Stats & Info》數據，他在近期28次空檔三分出手中僅命中7球，外線狀態並不理想。而G2哈特不僅找回手感，同時追平個人季後賽單場三分命中紀錄。
布朗森遭限制 哈特為尼克挺身而出
哈特本季例行賽三分命中率高達41.3%，雖然並非高產型射手，但已成為尼克體系中不可忽視的外圍威脅。更重要的是，在布朗森此戰在進攻相對受限情況下，尼克急需其他球員跳出接管進攻，而哈特正是那位挺身而出的關鍵人物。
布朗森全場雖仍掌控進攻節奏，但騎士透過包夾與協防有效限制他的得分輸出。面對騎士不斷收縮防線，哈特多次在外圍獲得大空檔，並且毫不猶豫出手，賽後哈特表示：「我知道這會是他們的比賽計畫，所以我一直持續準備。我只是想相信自己的訓練成果，帶著信心去投籃。」
東區決賽接下來將移師克里夫蘭進行G3與G4，對騎士而言已經沒有退路。雖然騎士本季季後賽主場僅吞下1敗，但目前最大的問題仍是，他們依舊找不到有效限制尼克外圍輪轉與布朗森體系的方法，騎士教練團如何變陣，將成為系列賽關鍵。
資料來源：《The Sporting News》