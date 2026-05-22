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克里夫蘭騎士隊在2026年NBA東區決賽的晉級之路上，正面臨著極其嚴酷的生存考驗。今（22）日東區決賽第二戰全面崩盤，在下半場慘遭紐約尼克一波流帶走，最終吞下系列賽2連敗的絕境。然而，就在騎士球迷陷入低迷之際，美國媒體卻拋出了一枚足以讓克城球迷徹底失眠的「昔日交易震撼彈」——爆料指出，密爾瓦基公鹿在今年二月曾主動上門求售，希望用超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）換取騎士隊新星莫布利（Evan Mobley），結果卻遭到騎士隊高層一口回絕，如今在遭遇二連敗後不知道騎士隊高層是否正為當初的決定而流下悔恨的眼淚。根據《邁阿密先驅報》知名體育記者傑克遜（Barry Jackson）的最新爆料，早在今年二月的交易截止日前，密爾瓦基公鹿管理層在意識到球隊奪冠窗口縮小、即將面臨重建後，曾主動向克里夫蘭騎士隊撥去了電話。傑克遜在報導中明確指出：當時，騎士隊制服組將年僅24歲、防守天賦上限極高的莫布利視為球隊的「非賣品」與未來基石，認為圍繞米契爾、哈登加上莫布利的組合就足以衝擊總冠軍。隨著這項內幕消息曝光，立刻在社群上引發了全美媒體與球迷的瘋狂熱議與瘋狂嘲諷。外界紛紛質疑，如果當時騎士答應了這筆交易，現在站在東區決賽舞台上的，會不會是一支擁有「哈登、米契爾、字母哥」這套足以統治全聯盟、攻防完全無死角的夢幻三巨頭？尤其是在東區決賽陷入0：2落後的當下，莫布利在面對尼克防線時所展現出的進攻侷限性，更讓這項決定顯得無比諷刺。球迷們紛紛調侃：「莫布利確實是很好的防守建隊基石，但當公鹿把一盤『字母哥』的滿漢全席端到你面前，你卻說你比較想吃青菜？騎士管理層現在真的該痛哭了！」帶著這份沉重的「如果論」遺憾，騎士隊必須趕快忘掉休賽期的操盤爭議，迅速重整旗鼓。回到克里夫蘭主場的第三戰，莫布利必須要在攻防兩端表現得更全面，用實質的數據與勝利證明自己值得當初球團對他的堅定力挺，否則這筆「拒絕字母哥」的操盤，恐將成為克城心中永遠的痛。