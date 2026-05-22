鳳凰城太陽布魯克斯（Dillon Brooks）在本季NBA西區季後賽首輪，曾批評奧克拉荷馬雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）頻頻獲得裁判哨音，並直言亞歷山大「太軟了」如今這份恩怨也延伸到球場外，布魯克斯近期為體育預測平台Underdog Sports，一款名為「不道德籃球」（Unethical Hoops）的桌遊代言，以極具嘲諷意味的方式公開調侃亞歷山大。
布魯克斯又一代表作 代言SGA「買犯桌遊」
這款遊戲的設計概念與經典的「電流急急棒」極為相似。玩家必須在操作盤上，利用夾子取出盤中的小球，一旦碰到邊緣，就會觸發警報器。
然而，這款遊戲的設定卻充滿針對性。遊戲盤面上不僅印有亞歷山大的肖像，甚至將籃球比賽中的常見動作重新定義為各種形式的「假摔」或「買犯」，例如「推人」、「靠人」以及「勾手買犯」（rip-through）等。遊戲官網寫道：「夏伊（Shai）將籃球賽變成了一場買犯表演，現在換你來防守他。小心別被騙了，要在不被吹犯規的情況下把球抄走。」
影片引發網友熱議 笑喊：已經犯規
布魯克斯本人親自出鏡為這款遊戲拍攝宣傳影片，將他賽場上的「反派」形象發揮得淋漓盡致。但該款桌遊目前並未公開販售。布魯克斯宣傳的影片發出後，也引起不少網友討論，有網友表示布魯克斯宣傳這款桌遊就已經「犯規了」也有網友表示SGA已經成為最不受歡迎的球員，雖他有巨大的天賦，但假摔的打法實在讓人很難看下去。
資料來源：《The Sporting News》
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這款遊戲的設計概念與經典的「電流急急棒」極為相似。玩家必須在操作盤上，利用夾子取出盤中的小球，一旦碰到邊緣，就會觸發警報器。
然而，這款遊戲的設定卻充滿針對性。遊戲盤面上不僅印有亞歷山大的肖像，甚至將籃球比賽中的常見動作重新定義為各種形式的「假摔」或「買犯」，例如「推人」、「靠人」以及「勾手買犯」（rip-through）等。遊戲官網寫道：「夏伊（Shai）將籃球賽變成了一場買犯表演，現在換你來防守他。小心別被騙了，要在不被吹犯規的情況下把球抄走。」
影片引發網友熱議 笑喊：已經犯規
布魯克斯本人親自出鏡為這款遊戲拍攝宣傳影片，將他賽場上的「反派」形象發揮得淋漓盡致。但該款桌遊目前並未公開販售。布魯克斯宣傳的影片發出後，也引起不少網友討論，有網友表示布魯克斯宣傳這款桌遊就已經「犯規了」也有網友表示SGA已經成為最不受歡迎的球員，雖他有巨大的天賦，但假摔的打法實在讓人很難看下去。