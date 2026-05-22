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克里夫蘭騎士今台灣時間（22）日在東區決賽第二戰以93：109不敵紐約尼克，系列賽陷入0：2落後。騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）被外界視為戰犯之一，認為其戰術太遲鈍，然而他在賽後直言，輸球就只是手感不佳，認為沒有把握好主動創造的大量三分線空檔，而上半場發揮驚艷的莫布利（Evan Mobley），下半場卻沒有幾次外線出手機會。阿特金森也認為，除了三分發揮外，快攻的執行也是獲勝關鍵，不斷強調，「今天雖然輸了，但我們的戰術執行過程是對的」，表示G3回到自家主場有信心贏球。騎士今天除了第一節飆出27分外，隨後三節進攻端全面熄火。賽後總教練阿特金森（Kenny Atkinson）直言，「我覺得我們的戰術執行過程是沒有問題的，例如減少了失誤，也搶到了前場籃板。」但阿特金森表示，「這就是一個手感不佳的投籃之夜。」認為球員其實執行了「正確的戰術」，可惜最終未能把球送入籃框。當被問及應該讓更多高大的球員參與進攻，阿特金森表示認同，但他隨即解釋，尼克此役採取重兵囤積禁區、全面收縮內線的防守策略，刻意限制騎士長人球員的發揮。雖然騎士今天藉由良好的球權傳導，成功在弧頂與兩側外線製造出大量完全空檔，增加許多三分出手機會，但阿特金森失望透露，「顯然對手全力限制我們的大個子，但如果我們能在比賽早期拿更多分，或許能迫使他們的防守擴散，但我們今晚始終沒有找到投籃的手感。」另一邊，尼克核心布朗森（Jalen Brunson）今天雖僅砍19分，不比首戰的38分紀錄，不過今天他個人就繳出14次助攻，完全掌握尼克全進攻節奏。對此，阿特金森表示，「我們對他投入了更多的防守兵力，而他則成功找到了其他處於空檔的隊友。」認為布朗森閱讀戰局的能力佳，是他更勝一籌。而騎士米契爾（Donovan Mitchell）今天雖然砍下全隊最高的26分，但外界質疑他在上半場的身手不如以往靈活。阿特金森則解釋，米契爾沒有向他說過身體有異樣，下半場也有好轉跡象，而他曾在第四節問米契爾是否需要下場休息，但米契爾仍然希望可以留在場上，教練團也認為沒問題。阿特金森最後點出騎士獲勝其中一個關鍵就是「三分球」，他指出，「我們必須投進三分球，這是贏球的關鍵組成部分。」不過他主動提及莫布利（Evan Mobley）在下半場的外線出手「好像是零次」，表示會好好研究，認為按照莫布利在上半場的發揮，下半場應該也要獲得更多的出手機會。接著阿特金森點出的第二個關鍵，「我們能不能在攻防轉換中打出更多的快攻？這會是另一種破局的方式。」認為球員已經製造出外線出手空檔，今天卡在手感不佳，就應該創造更多快攻切入的機會。阿特金森在整場記者會中不停提及「戰術執行沒問題」，他表示，「我們在第一場比賽中完全有機會偷下一場勝利，雖然今晚輸了，但我們的戰術執行過程是對的，這給了我回到主場的信心。」東區決賽G3將在台灣時間24日上午8點開打，目前騎士處於0：2完全落後，下一場將回歸自家主場，需要盡快證明他們在落後時的韌性。