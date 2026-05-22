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效力於芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆，本季以強大的長打火力震撼大聯盟，目前以17支全壘打穩居美聯榜首。然而，村上在場上呈現出極度兩極的數據表現：低至2成44的打擊率與高居聯盟次多的三振數，讓他被戲稱為「現代版亞當·鄧恩（Adam Dunn）」。但數據顯示，這位強打者在追い込まれ（陷入兩好球後）反而更具威脅，顛覆了傳統日本野球「追求擊球率」的教條。一般打者在兩好球後往往會縮小揮棒幅度以追求生存，但村上宗隆卻反其道而行。根據最新統計，村上目前的17支全壘打中，竟有7支是在兩好球後擊出，高居聯盟並列第二，距離全壘打王賈吉（Aaron Judge）的8支僅有1支之差。更令人驚訝的是，村上在兩好球後的硬擊球率（Hard-Hit Rate，球速95英里以上）高達60.9%，甚至高於他整季59.0%的平均值。這顯示出一個核心特質：對於村上而言，兩好球並非陷入被動，而是他鎖定目標、果斷揮棒的開關。 他的揮空率雖高，但只要確實擊中球心，球就會以驚人的初速飛向看台。美國棒球界近期流行使用「亞當·鄧恩率」——即（全壘打+四球+三振）除以打席數，來衡量一名球員是否為「全壘打、保送、三振」型打者。村上宗隆本季的這項數據高達 59.9%，這是一個極其驚人的數值。相比之下，大谷翔平去年賽季為48.1%，賈吉則為46.9%。這意味著，村上的每一個打席幾乎都在與投手進行「三振或全壘打」的生死對決，完全屏除了傳統安打串聯的「小球」思維。對白襪隊而言，村上這種「犧牲擊球率換取長打」的策略，正是球隊目前雖陣容年輕、卻能穩居分區前段班的最大動力。當被問及是否會為了避免三振而採取短打或縮短揮棒距離時，村上宗隆展現了其異於常人的心理素質。面對傳奇球星泰德·威廉斯（Ted Williams）曾提倡的「兩好球後縮小好球帶、求穩不求全」的理論，村上僅是苦笑回應：「天才思考的事我無法完全領悟。」他堅持自己的打擊哲學：「即使陷入兩好球，我依然是為了全壘打或安打而站上打擊區。」 這種對抗心理甚至讓對方監督感到恐懼。19日的比賽中，馬刺隊對手甚至在六局兩出局二壘有人時，寧可換下僅被敲出一支安打的先發投手，只因為「不願讓投手三度面對村上」，這就是目前這位日籍重砲在聯盟中的影響力。