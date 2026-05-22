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隨著美國職棒大聯盟進入到球季中旬，洛杉磯道奇隊近期傳出重磅消息。為了因應陣中先發投手史奈爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）相繼因傷脫離戰線的危機，道奇高層已將目光投向底特律老虎隊的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），這樁可能震驚球界的超大型交易案正式浮上檯面。儘管道奇目前在國聯西區依然保持競爭力，但陣容深度確實受到傷兵潮的嚴峻挑戰。史奈爾因肘部手術被迫報銷，而格拉斯諾的復出進度仍不明朗。為了維持爭冠強度，道奇球團顯然不願坐以待斃，尋求補強先發輪值的意圖極為明顯。美媒《Heavy》記者庫爾特·比夏普（Kurt Bishop）指出，史庫柏已成為道奇在市場上的頭號目標。雖然老虎隊若持續保有季後賽競爭力，放人意願可能不高，但一旦史庫柏進入交易市場，包括道奇、紐約洋基與芝加哥小熊在內的強權勢必將展開激烈的爭奪戰。若這筆交易最終成真，道奇隊將擁有由大谷翔平、山本由伸以及史庫柏領銜的豪華先發輪值，這將使道奇的投手深度與壓制力提升至歷史級別。為了成功換取這位頂尖左投，道奇預計將釋出農場中最具潛力的年輕新秀，包括外野手德保拉（Josue DePaula）與霍普（Zyhir Hope）等潛力球員，均可能被列入談判籌碼。比夏普分析道：「史庫柏將於賽季結束後成為自由球員（FA），若道奇能成功交易並簽下他，球隊便掌握了與他簽訂長期合約的最佳優勢。道奇過往在爭取頂尖球星方面的成功紀錄與豐厚資源，無疑是史庫巴難以抗拒的魅力。」樁交易案背後，凸顯了道奇隊不惜一切代價追求世界大賽金盃的決心。對於道奇總裁而言，在擁有大谷翔平與山本由伸的「黃金世代」中，每一年的奪冠窗口都彌足珍貴。即便要掏空農場資產，只要能換取像史庫柏這樣具備單場宰制能力的先發王牌，球隊便會毫不猶豫地扣下板機。隨著賽季進入夏季，史庫柏的動向將成為交易市場中最受關注的焦點。道奇是否會再次透過震驚聯盟的「超級交易」來升級戰力，抑或是老虎隊決定死守這位建隊基石，答案將在未來幾周內揭曉。