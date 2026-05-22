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紐約洋基隊今（22）日在主場以0：2遭多倫多藍鳥隊完封，雙方系列賽最終以2：2握手言和。洋基當家超級巨星賈吉（Aaron Judge）此役再度陷入苦戰，全場4打數吞下1次三振且沒敲出安打，甚至在比賽中一度寫下連續7個打席遭到三振的難堪紀錄。面對近期的打擊低潮，賈吉賽後受訪時自責直言：「我在打擊區上什麼都沒做，這就是我們目前看到的狀況。」不過對於系列賽遭到對手逼和，他也展現領袖風範勉勵球隊：「藍鳥是一支很棒的球隊，我們還有很多工作要做。雖然不喜歡系列賽平手，但我們會在下一個系列賽重整旗鼓。」賈吉在這個系列賽面對藍鳥的投手群陷入低潮，4場比賽下來累積15個打數僅僅敲出1支安打，卻瘋狂吞下了8次三振。在前天的比賽中他單場吞下3次，昨天更是單場慘吞4次三振。今日他擔任先發第二棒右外野手，首打席再度遭到三振，從前天開始算起，連續7個打席、連續8個打數都以三振收場，隨後的三個打席也僅擊出游擊滾地球、二壘上方飛球以及游擊方向的雙殺打。根據數據統計，藍鳥近期對付賈吉可謂相當有心得，在雙方過去7次例行賽交手中，藍鳥徹底封鎖賈吉，沒讓他敲出任何一支長打。數據專家也指出，賈吉在過去10場比賽中打擊率暴跌至1成84，全壘打與打點全數掛蛋，吞下13次三振，整體攻擊長打率（OPS）僅剩淒慘的.516。面對媒體追問，賈吉在更衣室受訪時展現了隊長的擔當，語氣無奈卻誠實地表示：「我在打擊區上什麼事都沒做到，這就是我們現在正在經歷的。」談到這輪與藍鳥的系列賽，賈吉坦言藍鳥是一支非常優秀的球隊，洋基絕對不喜歡在主場與對手平分秋色，球隊還有很多功課要做，但他們會在下一個系列賽重新振作，打出該有的身手。賈吉的這波打擊乾旱期也直接衝擊了洋基隊的戰績，儘管目前洋基仍以30勝21敗、主場16勝8敗的優異開局暫居美國聯盟東區第二，但他們已經落後分區龍頭坦帕灣光芒多達4.5場勝差。洋基隊將在明日於紐約主場迎戰前來踢館的光芒隊，這場美東巔峰對決將是洋基與賈吉不容再失的止血之戰。