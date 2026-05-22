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打線能否延續火力？ 弗勒布萊斯基能否再投出好表現？

亨德森能否壓制道奇打線？ 火力能否釋放？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月23日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上密爾瓦基釀酒人的比賽，此戰道奇將弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）推出先發，而釀酒人則是推出亨德森（Logan Henderson）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（31勝19敗）vs 密爾瓦基釀酒人（29勝18敗）比賽地點：American Family Field比賽時間：台灣時間5月23日（六）早上07：40✅ 道奇觀戰焦點：投手戰力不穩 道奇打線能否發揮道奇近期表現起伏不小，雖然打線仍有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）等球星坐鎮，但投手傷兵問題與牛棚不穩，讓球隊戰績出現波動。不過弗勒布萊斯基本季成為輪值驚喜，目前繳出6勝1敗、防禦率2.49的成績，控球與壓制力都有明顯進步，多場先發成功吃下長局數，也逐漸站穩道奇輪值位置觀戰重點：✅釀酒人觀戰焦點：穩坐國聯中區龍頭 釀酒人來勢洶洶釀酒人近期狀態相當火燙，近幾場比賽打線與投手群都有穩定發揮，目前處於3連勝中，持續穩坐國聯中區龍頭位置。團隊跑壘與投手深度也成為優勢。先發投手亨德森，本季多次展現壓制力，近期對國民更投出6局8K好投，目前已逐漸站穩輪值，成為釀酒人值得期待的新生代戰力。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/23）02:20 太空人 VS 小熊06:40 紅雀 VS 紅人06:40 守護者 VS 費城人07:05 光芒 VS 洋基07:07 海盜 VS 藍鳥07:10 雙城 VS 紅襪07:10 大都會 VS 馬林魚07:15 老虎 VS 金鶯07:15 國民 VS 勇士07:40 道奇 VS 釀酒人07:40 水手 VS 皇家09:38 遊騎兵 VS 天使09:40 洛磯 VS 響尾蛇09:40 運動家 VS 教士10:15 白襪 VS 巨人📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇 VS 釀酒人🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台