美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月23日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上密爾瓦基釀酒人的比賽，此戰道奇將弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）推出先發，而釀酒人則是推出亨德森（Logan Henderson）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洛杉磯道奇（31勝19敗）vs 密爾瓦基釀酒人（29勝18敗）

比賽地點：American Family Field

比賽時間：台灣時間5月23日（六）早上07：40

✅ 道奇觀戰焦點：投手戰力不穩　道奇打線能否發揮

道奇近期表現起伏不小，雖然打線仍有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）等球星坐鎮，但投手傷兵問題與牛棚不穩，讓球隊戰績出現波動。不過弗勒布萊斯基本季成為輪值驚喜，目前繳出6勝1敗、防禦率2.49的成績，控球與壓制力都有明顯進步，多場先發成功吃下長局數，也逐漸站穩道奇輪值位置

觀戰重點：

  1. 打線能否延續火力？
  2. 弗勒布萊斯基能否再投出好表現？

✅釀酒人觀戰焦點：穩坐國聯中區龍頭　釀酒人來勢洶洶

釀酒人近期狀態相當火燙，近幾場比賽打線與投手群都有穩定發揮，目前處於3連勝中，持續穩坐國聯中區龍頭位置。團隊跑壘與投手深度也成為優勢。先發投手亨德森，本季多次展現壓制力，近期對國民更投出6局8K好投，目前已逐漸站穩輪值，成為釀酒人值得期待的新生代戰力。

觀戰重點：

  1. 亨德森能否壓制道奇打線？
  2. 火力能否釋放？

MLB賽程（台灣時間5/23）

02:20 太空人 VS 小熊

06:40 紅雀 VS 紅人

06:40 守護者 VS 費城人

07:05 光芒 VS 洋基

07:07 海盜 VS 藍鳥

07:10 雙城 VS 紅襪

07:10 大都會 VS 馬林魚

07:15 老虎 VS 金鶯

07:15 國民 VS 勇士

07:40 道奇 VS 釀酒人

07:40 水手 VS 皇家

09:38 遊騎兵 VS 天使

09:40 洛磯 VS 響尾蛇

09:40 運動家 VS 教士

10:15 白襪 VS 巨人


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台：道奇 VS 釀酒人

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

相關新聞

道奇醞釀重磅補強計畫！鎖定老虎隊王牌史庫柏　洋基、小熊也要搶

佐佐木朗希上限在哪？道奇捕手拉辛嚴厲要求：還有向上提升的空間

大谷翔平人生太勝利！道奇主播也羨慕：他是好丈夫、爸爸與狗主人

道奇客場有多強？外媒驚曝3條件全達標　狂寫「124年首見紀錄」

麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...