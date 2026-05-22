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紐約尼克今台灣時間（22）日於東區決賽第二戰以109：93大勝克里夫蘭騎士，系列賽取得2：0領先。騎士此役戰術性放空防守悍將哈特（Josh Hart），賭他沒有外線破壞力，不料哈特全場狂轟季後賽生涯新高26分，全場三分球11投5中。對此，今天創造14助攻的布朗森（Jalen Brunson）被問到是否刻意餵球給哈特，他笑著否認並解釋，「他剛好都出現在了那個最正確的空位上」，但也提及哈特平時刻苦的訓練，表示對他非常有信心。而哈特談及布朗森餵球也笑回，「絕不可能啦！」展現了死黨的默契。騎士今天在防守端全力圍剿包括尼克陣中的得分武器，加上派出兩人包夾在首戰砍下38分的布朗森（Jalen Brunson），騎士教練團被外界認為刻意放空尼克後衛哈特（Josh Hart），賭他無法用進攻摧毀防線。然而，騎士這場豪賭最終落得慘敗。現年31歲的哈特手感太燙，全場21投10中、包含單場轟進5記三分彈，狂砍季後賽生涯新高的26分。加上，他在開局外線3投0中的情況下，隨後再交出恐怖的8投5中，用實力狠狠回擊了騎士隊的輕視。對此，今天被騎士防守端針對的布朗森（Jalen Brunson）則砍下19分，不及他的得分高峰，但卻繳出14次助攻，也創下個人在季後賽的新高。而他在場上頻頻將球傳給哈特，創造高效的兩人聯手砍分，對此，布朗森被問及是否刻意餵球給哈特，他卻笑答「其實不是這樣啦」。布朗森解釋自己並沒有在進攻端刻意找到死黨哈特，「只是每一次戰術跑位時，他剛好都出現在了那個最正確的空位上。」布朗森說他對哈特有「絕對的戰術信心」，「我看到了他每天訓練後的瘋狂加練、看到了他嚴苛的日常，他付出了大量的汗水。雖然我們平常在更衣室裡經常拿他的訓練習慣開玩笑，但他對待比賽確實非常努力。」另一邊，哈特說自己早就預料到布朗森會在今天製定出完全不同的防守策略，「我認為這正好展現了他對我們所有隊友的絕對信任，這也證明我們完全有能力用不同的戰術方式去擊敗對手。」但當哈特被問及，「布朗森今天在場上好像傳了60次球（給你），這是不是代表他其實私底下還滿喜歡你這個人的？」哈特也笑著回應，「絕不可能啦！」而對手騎士核心人物米契爾（Donovan Mitchell）談到哈特的進攻大爆發時，將此狀況類比西區決賽中馬刺對待奧克拉荷馬雷霆後衛卡魯索（Alex Caruso），也是採取完全相同的策略，但米契爾解釋，「我不是在比較這兩位球員，只是確實在另一個系列賽中看到了類似情況。」哈特在賽後訪中的最後，談及自己最近陷入過度的自我指責中，希望尋回更多贏球的快樂，現在也慢慢練習對自己寬容，不再去盲目苛求每一個回合都完美無瑕。哈特今天的表現或許真的讓他重拾比賽的純粹，也打出自己的風格與信心，「我對心態的轉變感到非常滿意」。