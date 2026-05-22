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洛杉磯道奇隊本季在客場表現相當驚人，根據運動數據分析公司《Opta Stats》的最新統計，道奇隊目前的客場表現已達到大聯盟歷史級別的水準，其強大的競技狀態，是自1902年匹茲堡海盜隊以來，時隔124年再次有球隊能締造如此驚人的客場數據。數據顯示，道奇隊本季在客場出賽25場，斬獲了16勝的傲人戰績。更令人震驚的是，道奇隊在客場的「得失分差高達 +80」，且「客場球隊全壘打數」是「被全壘打數」的兩倍以上。這種極致的攻守數據，在162場漫長的例行賽歷史中極為罕見，上一次能維持如此高標準客場表現的球隊，要追溯到1902年的匹茲堡海盜隊。道奇隊本季在主場雖維持15勝10敗的穩健表現，但客場勝率明顯更勝一籌。以昨日對陣分區勁敵聖地牙哥教士隊的系列賽為例，儘管首戰失利，但隨即連拿兩勝強勢反彈，將國聯西區龍頭的勝差擴大至1.5場。與去年客場勝率僅接近五成（41勝40敗）的掙扎表現相比，今年的道奇隊顯然已進化為聯盟史上最強大的「客場軍團」。球隊紀錄狂飆的同時，陣中王牌兼主砲大谷翔平也同步寫下個人傳奇。他在對陣教士隊的比賽中，以先發投手身份擔任第一棒，並在首局首打席擊出全壘打。這項紀錄在棒球史上極其罕見。在大聯盟歷史長河中，僅有兩次由「擔任當場先發投手」的球員擊出首局首打席全壘打，且兩次紀錄的締造者皆是大谷翔平。第一次發生在去年的國聯冠軍賽第四戰，而這一次則是他在例行賽完成的史無前例壯舉。隨著道奇隊在最近的10場比賽中斬獲7勝，球隊已完全走出開季的磨合期。球隊總教練對於客場的強勢演出表示：「我們在任何球場都維持同樣的專注度。」這種無論身處何地都能維持高水準的執行力，正是奪冠球隊的必備特質。