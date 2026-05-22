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伯朗 (領航猿) — 107 分



李家慷 (領航猿) — 44 分



翟蒙 (獵鷹) — 22 分





▲領航猿洋將伯朗最終在媒體投票中獲得107分的壓倒性高分，擊敗隊友李家慷以及臺南台鋼獵鷹的翟蒙，生涯首度將年度最佳防守球員獎座收入囊中。（圖／PLG提供）

伯朗 （桃園璞園領航猿）





（桃園璞園領航猿） 盧峻翔 （桃園璞園領航猿）





（桃園璞園領航猿） 李家慷 （桃園璞園領航猿）





（桃園璞園領航猿） 關達祐 （桃園璞園領航猿）





（桃園璞園領航猿） 莫巴耶（臺北富邦勇士）





P. LEAGUE+（PLG）職籃聯盟今（22）日正式公佈2025-26球季的年度防守球員（DPOY）及年度防守第一隊得獎名單。本季例行賽打出強悍鐵血球風的桃園璞園領航猿成為最大贏家，不僅由陣中禁區守護神「伯朗（Alec Brown）」順利斬獲年度防守球員殊榮，年度防守第一隊的5人名單中，領航猿更是狂傲包辦了4個席次，實至名歸地展現了聯盟龍頭等級的防守窒息感。作為本賽季的聯盟阻攻王，領航猿洋將伯朗無疑是各隊後衛切入時的終極噩夢。他本季在防守端繳出全方位數據，除了場均送出1.9次阻攻有效捍衛禁區外，每場還能抓下8.0個籃板、完成1.3次抄截，三項防守數據均高居聯盟前4名。本季例行賽中，伯朗更曾上演單場瘋狂「6抄截」的驚人全能秀。出色的橫移速度與護框意識，讓他最終在媒體投票中獲得107分的壓倒性高分，擊敗隊友李家慷以及臺南台鋼獵鷹的翟蒙，生涯首度將年度最佳防守球員獎座收入囊中。除了伯朗稱霸個人獎項，領航猿的團隊防守體系更在「年度防守第一隊」中大獲全勝。本次名單中，領航猿共有4名大將攜手入選：除了伯朗坐鎮禁區，本土一哥盧峻翔本季展現神偷本色，場均1.5次抄截高居聯盟第3 、更是本土的第一名；而另一位本土大閘李家慷也以場均1.3次抄截（聯盟第5、非外籍球員第2）在防守票選中斬獲高分；搭配上專職貼身看管對方得分核心的防守大鎖關達祐，這條由「一洋三本」交織而成的窒息防線，讓領航猿本季例行賽平均失分壓低到僅有，位居聯盟第一。在這份幾乎被領航猿「清空頂級獎項」的名單中，唯一突圍成功的非領航猿球員，則是來自臺北富邦勇士的外籍生長人莫巴耶。莫巴耶在本賽季迎來了防守端的蛻變，他的阻攻數據從上賽季的場均0.6次，大幅進化到本季的，高居聯盟第 2、更是非洋將中的阻攻王。搭配上7.2籃板以及0.8抄截的防守全能貢獻，優異的防守覆蓋率獲得評審青睞，生涯首度入選年度防守第一隊，成為勇士隊陣中最重要的不沉巨艦。