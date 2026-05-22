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效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊的徐若熙在今（22）日的二軍例行賽迎戰廣島鯉魚隊一戰中，迎來旅日生涯最具宰制力的代表作。徐若熙今天全場僅用87球就完投9局，只被敲出零星2支安打、狂飆10次三振，且沒有投出任何一次保送。最終軟銀二軍以2：0完封廣島，徐若熙更一舉締造了難度極高、用球數在百球以內的「麥達克斯（Maddux）」完投完封勝神蹟。徐若熙開賽便火球連發，靠著招牌的變速指叉球與滑球肆虐廣島打線，一上場就連續解決6名打者。雖然3局下被仲田侑仁敲出全場首安，但隨後立刻誘使對手擊出雙殺打，形成另類的「九上九下」。整場比賽徐若熙唯一的危機發生在4局下，他在兩人出局後被廣島打者林晃汰掃出二壘安打，這也是廣島全隊整場唯一踏上得點圈的時刻。然而徐若熙毫無懼色，沉穩地讓下一棒洋砲法比安（Sandro Fabian）擊出飛球出局，力保城池不失。自此之後，徐若熙從第5局到第9局結束，讓廣島打線吞下15上15下，完全沒有給對手任何踏上壘包的機會。隨著比賽進入後半段，徐若熙的球速不減反增。8局下，他面對仲田侑仁時飆出全場最快的154公里超級火球；9局下續投依然能輕鬆維持在150公里以上。最終在兩出局後，徐若熙用一記犀利的再見三振凍結岸本大希。此役徐若熙總計面對28名打者，用球數分配極為精準，包括44顆直球、16顆滑球、14顆曲球以及13顆變速球。直球與變化球的靈活搭配，多次讓廣島打者望球興嘆。軟銀打線也相當爭氣，7局上發動攻勢，秋廣優人與廣瀨隆太連續敲安，隨後渡邉陸一棒掃出右外野方向的兩分打點二壘安打，打下全場僅有的2分，成為徐若熙最強力的後盾。徐若熙本季開季曾在一軍大放異彩，包含初登板6局無失分奪勝以及7局失1分的優質先發。可惜隨後狀況下滑，本月4日對西武獅更繳出4局狂失7分、挨14安的慘烈成績被送往二軍調養。目前一軍留下1勝3敗、防禦率7.23的紀錄。