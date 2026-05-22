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中信兄弟前日公布2026年最新「Eddy娃娃盲盒」，今（22）日趁著大巨蛋擔任主場球隊熱潮首日開賣，引發球迷瘋搶，Eddy娃娃搭配7款提袋、背包的設計，表達「每個人包包裡，都有一隻Eddy」概念，完全打中球迷的心，今早大巨蛋快閃店、南港旗艦店與台中洲際直營店都引發排隊人潮，球迷紛紛在社群上曬出自己抽到的Eddy娃娃款式，「每一隻都好可愛，兄弟太狠了」、「每一個包包都好有特色，每款都想要」中信兄弟上月25、26日與知名IP史努比合作，家族成員娃娃吊飾設計成盲盒，各款式引發瘋搶，中信兄弟近日再現行銷火力，推出「Eddy娃娃盲盒」，前日公布後就引發眾多討論，今早開賣果然爆發排隊潮。不少球迷過去主要認識中信兄弟吉祥物小翔、艾比，以為Eddy是他們的家人，但事實上，中信兄弟官方粉絲團日前曾透露，Eddy是小翔跟艾比最喜歡的娃娃。本次「Eddy娃娃盲盒」設計概念以日常片刻的「每個人包包裡，都有一隻Eddy」為主軸，將Eddy娃娃放進7款不同風格包包中，表達一種可以隨時帶著走的可愛吊飾。其中款式包含茄芷袋、牛仔布後背包、行李箱、棒球提袋、水桶包與布質提袋等6種正常款式，隱藏版則是將Eddy裝進中信兄弟購物袋的款式，不少購入的幸運球迷也在社群曬出自己抽到的款式，並笑說，「盲盒真的太狠了」、「出盲盒出上癮了嗎？」、「邊邊（邊荷律）又沒錢了」、「繼史努比以後再現風潮...」​「Eddy娃娃盲盒」單盒售價450元，一中盒內含6小盒，實體通路每人每次限購一中盒（或6小盒）以下為販售地點與開賣時間：地址：台北市信義區忠孝東路四段515號5/22（五）13:00－球賽結束後一小時5/23（六）11:00－球賽結束後一小時5/24（日）11:00－球賽結束後一小時​地址：台北市南港區經貿二路188號1樓營業時間：11:00－19:00地址：台中市北屯區崇德路三段835號營業時間：11:00－19:00（每週一公休）