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▲曾頌恩就被總教練平野惠一批心態與球技都要鍛鍊，下放二軍磨練。。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟「小可愛」江坤宇也因左大腿拉傷，下二軍回復，自本月6日後就沒有出賽紀錄，。（圖／中信兄弟提供,2026.4.12）

中信兄弟近期一軍勢力低迷，截至今（22）日中午，本季已經寫下11勝、23敗的慘痛紀錄。其中，在上月中旬下放二軍的曾頌恩，本月初回歸一軍一週，四場11打數無安打，又被壓回二軍，不過他在8日至21日的比賽中，共20打數敲8安，包含2轟，目前打擊率高達0.444，長打實力也回升。但有球迷擔心曾頌恩為了提升選球能力，恐在猶豫之下影響到擊球品質，將會是回到一軍的課題，需要改寫他在一軍不到兩成的打擊率，才有機會幫助隊伍。中信兄弟目前不管是投球、打擊還是守備都慘痛墊底，完全失去去年奪下季冠軍、台灣大賽亞軍的風光。且在20日對上樂天的比賽中，雖在二局上靠著岳東華的本季首轟先下一城，不料打擊端打出氣勢，先發投手游竣宥就遇亂流，樂天桃猿李勛傑立馬回敬一記三分砲，雖兄弟宋晟睿對決「大丈夫」陳冠宇時也再敬一顆三分彈，但最終兄弟還是以7：9不敵樂天，收下二連敗。兄弟一軍開季至今始終處於低潮，偶爾出現幾場大分勝利，卻沒有辦法延續士氣、回到團隊過往的巔峰狀態。而上月開始，兄弟教練團也開始調整先發陣容，當時曾頌恩就被總教練平野惠一批心態與球技都要鍛鍊，下放二軍磨練。兄弟二軍的表現在中段班，目前排名第三僅次台鋼雄鷹、富邦悍將。自上月18日起，曾頌恩在二軍出賽已累積10場，目前打擊率高達0.444，尤其他原本拿手的大砲實力回升，36打數敲出4轟、3支二壘安打，雖在本月19日的比賽中吞4支0，但隔天就馬上回穩，繳出5打數3安打、5打點，其中包含一記滿貫全壘打，加上沒吞三振，選球狀態也變好。不過，回顧曾頌恩在今年在兄弟一軍的表現確實不佳，他在本月初曾短暫回到一軍，不過連續四場沒有安打表現，總計11支0，打擊率不到兩成，僅剩0.170，面對一軍投手時，擊球品質與節奏顯然還沒有跟上。近幾年曾頌恩常出現過於急躁導致揮棒節奏亂掉，擊出無效飛球的機率較高，不過他近期在二軍的「擊球選擇」確實比先前穩定不少，吞K率跟揮空率都有下修趨勢，超過四成安打都是長打，10場比賽打出16分打點，是能夠送回隊友得分的關鍵。若看曾頌恩自本月8日至21日的出賽表現，他20打數敲8安，內含2轟，打擊率也破四成，帳面數據確實肉眼可見回升，不過若之後回到一軍，狀態還是令球迷擔憂。網路上也有這樣的聲音：曾頌恩的無效飛球增加，多次形成與投手纏鬥的狀況，加上曾的首球出棒率降低但整體揮棒率卻增加，可能是想選到保送，為了提升選球能力而影響擊球品質。兄弟隊中出許多國際賽選手，幫助台灣一同征戰世界舞台，不過如今卻面臨下放困境。目前除了曾頌恩外，中信兄弟「小可愛」江坤宇也因左大腿拉傷，下二軍回復，自本月6日後就沒有出賽紀錄，目前兄弟的進攻火力仍待回升，還需要更多長打型或能送回關鍵分的選手回鍋，才能增加突破困境的機會。