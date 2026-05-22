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台灣職業籃球大聯盟（TPBL） 今（22）日公布 2025-26 賽季「摩曼頓 TPBL 年度第六人」入圍名單。本獎項由媒體票選產生，依據球員整季表現、替補出賽貢獻及對比賽節奏的影響力進行評比，最終取票選分數前三名入圍。本季入圍名單包括福爾摩沙夢想家林俊吉、霍爾曼，以及桃園台啤永豐雲豹林信寬。三人從不同面向詮釋替補價值，無論是外線火力、禁區影響力或攻守串聯，皆展現「第六人」在比賽中的關鍵定位。「年度第六人」不僅象徵穩定的板凳貢獻，更代表能在關鍵時刻改變戰局的即戰力。本屆入圍名單亦反映出聯盟整體輪替深度提升，替補球員不再只是銜接主力，而是具備隨時影響比賽走向的核心戰力，在戰術運用與節奏轉換中扮演關鍵角色。林俊吉本季出賽29場，場均上場21分31秒，繳出11.1分、1.9籃板、3.4助攻，三分命中率35.6%，效率值10.8。值得一提的是，林俊吉上賽季為球隊先發主力之一，本季經教練團調整後轉任替補，仍能在有限時間內維持穩定輸出，兼具外線投射與持球組織能力，有效銜接主力後衛下場後的進攻節奏，展現成熟的角色轉換能力，是本季板凳端最具進攻延續性的後場球員之一。霍爾曼則以內線影響力成為夢想家替補體系中的關鍵支柱，本季出賽28場，場均30分57秒，攻下17.9分、11.3籃板，另有3.3助攻、1.1抄截與1.6阻攻，效率值23.4。其在攻防兩端皆具高度存在感，不僅能鞏固禁區、保護籃板，更具備策應能力，為球隊提供穩定的第二波戰力支援，是本季少數能以替補身份主導禁區的球員之一。林信寬本季出賽34場，場均27分16秒，貢獻10.1分、3.3籃板、2.1助攻與1.1抄截，效率值8.2。與林俊吉相同，林信寬上賽季亦為球隊先發輪替，本季在教練團規劃下轉任替補角色，並持續於攻守兩端提供穩定貢獻。其具備良好機動性與防守壓迫能力，能依場上需求調整角色定位，無論是轉換進攻或側翼支援皆能即時補位，是球隊板凳深度中不可或缺的關鍵拼圖。本季「摩曼頓TPBL年度第六人」由摩曼頓冠名支持。本屆年度第六人得主將獲得摩曼頓提供之購物金新台幣10,000元，作為對其整季表現的肯定與鼓勵。最終獎項得主將於年度頒獎典禮中正式揭曉。誰能在三位風格各異、定位鮮明的替補戰力中脫穎而出，不僅象徵個人整季貢獻的最高肯定，也將成為本季「關鍵時刻價值」最具代表性的體現之一。