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中信兄弟近期投打兩端都墊底，以11勝23敗排名吊車尾，加上投手群表現大起大落，急需新生代支援。而近期兄弟二軍曾品洋討論度高，他近5場登板合計4.1局無失分，送出8次三振，靠著招牌速球以及均速達134.4公里的「高速變化球」主宰戰局，近期也修正去年四壞保送太多的問題，有望成為中信兄弟「中繼後援」的解方之一。中信兄弟開季後就陷入極大低潮，一直沒有回彈跡象，目前投打成績都是中職吊車尾，雖然三振數總共228K排在前段班，但太容易被敲出全壘打，本季已被轟25支，導致整局爆掉的情況多，加上保送也不少，總失分153、自責分140都是高居榜首，投手失投問題浮出水面，球威受到挑戰。兄弟在一軍先發與牛棚投手都受到挑戰的情況下，二軍曾品洋卻意外繳出好表現。他本季至今在二軍6場出賽，皆以中繼、後援身份登板，累積5.1局投球送出9次三振，展現不錯的製造揮空能力。其中本月19日面對統一獅二軍，他1局飆出2K、無失分，壓制內容尤其亮眼，21日則是0.1局用7球就K掉打者。曾品洋目前在二軍逐漸邁向「高三振型火球後援」，而他的秘密武器除了平均速度打148.5的火球外，還有「高速變化球」。數據顯示，他本季變化球平均球速達134.4公里，最快甚至來到141公里，搭配平均2367rpm的高轉速，使球路具備優異的尾勁，也成為他製造打者揮空的重要來源。值得注意的是，曾品洋近期控球趨於穩健，他在開季首戰、上月15日對陣樂天桃猿二軍時，曾在1局內投出2次四壞保送，用球數更高達31球，被敲1安打，失1自責分，但之後幾場明顯修正進壘穩定性，最近四場合計僅出現1次保送。1999年出生的曾品洋，在2022年至2025都效力於台鋼雄鷹，他2024年短暫上過一軍，只出賽三場就又回到二軍。曾品洋去年在台鋼二軍，四壞保送太多就是問題之一，他當時以中繼角色居多，總計6場投6局繳8K，但被敲8安，其中四壞保送高達7次，失掉11分。不過，曾品洋在今年加入兄弟春訓，近五場登板沒有被擊出全壘打，如今出戰六場比賽只被敲3安，另外繳出9K，只失掉首戰的1分自責，加上進壘點更好，幾乎沒有被長打破壞，短局數壓制力穩定，目前防禦率降至1.80，有望逐漸成為球隊牛棚中值得信賴的後援戰力。