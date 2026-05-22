我是廣告 請繼續往下閱讀

旅日強投徐若熙持續在日職二軍調整，今（22）日面對廣島鯉魚僅用87球投出9局完封勝，還狂飆10次三振，表現重回巔峰，過去2場一軍先發都被打爆，當時就被認為可能是投球慣性被對手破解導致，本場從轉播視角來看，徐若熙壘上無人時投球動作也明顯做出改變，過往抬腿後、被形容拿球「沾醬油」的習慣不見了，球迷也大讚，「整體投球機制變得更流暢」、「看起來很協調」徐若熙本場開局就展現好狀態，僅用30球就投完前三局，最終用87球就完投9局，只被打出2支零星安打、另添10次三振，0保送，極速來到154公里，用一場近乎完美的「麥達克斯（Maddux）」完封勝，強勢宣告回歸。徐若熙此前2場一軍先發面對歐力士、西武獅皆陷入苦戰，狀態與開季大相逕庭，當時就有球迷在社群剪輯不少片段，分析徐若熙投球機制遭到破解，抬腿出手前、右手若有明顯「沾醬油」碰手套的小動作，該次投球就是速球，若沒有明顯碰手套動作，該球則是變化球，在當時引發不小討論。徐若熙本場投球片段，也在賽後再度引發關注，此戰他大多數時間都在壘上無人時投球，揮臂式投球動作也跟過往有明顯區別，抬腿後不再停頓、投球手也直接向後慣性蓄力、而非停留在手套中一段時間，讓整體投球姿勢變得更流暢。也有不少球迷發現徐若熙這項改變，紛紛說道，「他動作感覺又微調了」、「投速球時手套沾醬油的習慣有慢慢修改了」、「投直球會敲手套的動作稍微變小了一點」值得注意的是，徐若熙本場球速，有別於過往一軍狀態最佳時均速超過150公里，本場首局就出現148公里速球，第4、5局均速更掉到146公里，但投到第八局又出現本場極速154公里，球速不穩定是否與微調姿勢有關，還得持續觀察後續投球表現。