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距離2026年世界盃開賽僅剩數周，巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti)）日公布了備受矚目的26人大名單。幸運入選國家隊的38歲老將、現效力於格雷米奧隊的門將韋弗頓（Weverton），因為得知自己獲選後太過激動，竟在家中直播時當場暈厥，家人的反應更是讓這段影片在網路上瘋傳。此次巴西隊大名單中，由阿利松（Alisson）與埃德森（Ederson）擔綱主力門將，而此前呼聲極高的本托（Bento）因近期失誤不斷被排除在外，取而代之的是38歲的資深門神韋弗頓。當主帥公布名單時，韋弗頓與家人一同守在螢幕前等待結果。當聽到自己成功入選、將以第三門將身分征戰世界盃時，韋弗頓情緒瞬間失控，他興奮地高舉雙臂、原地跳躍，並與家人緊緊擁抱慶祝。然而，令人意想不到的事情發生了，興奮過頭的韋弗頓隨即陷入昏迷，直挺挺地正面倒向沙發，最後滑落至地板上，整個人趴在地上一動也不動。更令人哭笑不得的是，當時沉浸在極度喜悅中的家人，竟完全沒發現他已經昏迷，只是單純以為韋弗頓是因為太過激動而「趴在地上哭」。家屬不僅繼續拍打韋弗頓以示慶祝，甚至連孩子都開心地趴在他身上，整個過程中，韋弗頓始終保持昏迷狀態，家人卻完全沒察覺異狀。韋弗頓事後清醒並在社群媒體上分享了這段家中監控錄像，他幽默地自嘲道：「老實說，我也不知道發生了什麼……感謝上帝，我弟沒把我頭壓扁！」這名38歲的老門神並未因這段小插曲受影響。據資料顯示，韋弗頓於2017年迎來國家隊首秀，生涯為巴西隊出賽10場，完成5次零封，失球僅7個。本賽季他依然保持絕佳狀態，為格雷米奧出賽達30次。他在事後恢復正常訓練，並於5月21日的比賽中重返先發陣容。