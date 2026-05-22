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在2026年美加墨世界盃開賽前夕，葡萄牙傳奇巨星「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）以一座含金量十足的冠軍獎盃，宣告自己的競技狀態依舊處於巔峰。在沙烏地職業足球聯賽的收官戰中，C羅展現領袖風範，以梅開二度的精采表現，率領艾納斯（利雅得勝利）以4：1大勝達馬克，力壓死敵利雅得新月，成功封王。此役對於艾納斯而言壓力巨大，為了確保以2分的積分優勢力壓對手奪冠，全隊誓言全取3分。比賽中，C羅不僅在第63分鐘主罰小角度定位球破門，更在第81分鐘接獲科曼的倒三角傳中，爆射得分完成「梅開二度」的好戲。當第89分鐘C羅被換下場時，全場響起如雷掌聲。這位征戰無數戰場的傳奇球星，在替補席上難掩激動情緒，如釋重負地喜極而泣。這一幕感動了無數球迷，不僅代表他成功打破了長達5年的俱樂部冠軍荒，更象徵著這位寶刀未老的老將，在邁向職業生涯進球數1000球大關的路上，又立下了一座重要的里程碑。本場賽後，艾納斯奪下隊史第11座聯賽冠軍，這也是C羅自2023年1月加盟球隊三年半以來，所贏得的首座沙烏地聯賽冠軍。沙烏地著名體育評論員哈立德·舒奈夫在節目中高度讚揚道：「這絕對是沙烏地足球史上競爭最激烈、水平最高的一屆冠軍。隨著近年來大量國際頂級巨星湧入，聯賽對抗強度前所未見，能在這樣的競爭環境下奪冠，含金量不言而喻。」這座冠軍不僅是C羅職業生涯的第37座獎盃，更讓他以絕佳的狀態，帶著冠軍光環準備迎接即將到來的世界盃賽場。本場梅開二度後，C羅本賽季的聯賽進球數來到28球，其個人職業生涯進球總數已提升至973球。在距離世界盃只剩最後衝刺階段的時刻，C羅用冠軍獎盃與關鍵進球證明，儘管已屆41歲，他依然是賽場上最致命的進攻武器。