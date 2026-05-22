我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在這份爭議名單中，最令人意外的入選者莫過於效力於沙烏地聯賽的伊凡東尼（Ivan Toney）。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭2026世界盃26人名單。（圖／AI製圖／記者黃建霖監製）

隨著世界盃足球賽進入倒數，英格蘭國家隊總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）於今（22）日正式揭曉了前往美、加、墨三國征戰的26人最終名單。這份名單如同賽前各界預測，充滿了圖赫爾式的果斷與無情，多名英超頂級球星慘遭割捨，其中包括馬奎爾（Harry Maguire）、福登（Phil Foden）、帕爾默（Cole Palmer），引發英格蘭足球界巨大震撼。最令球迷震驚的莫過於資深後衛馬奎爾的落選。馬奎爾在得知消息後公開表示感到「震驚與痛苦」，但圖赫爾顯然已將目光轉向更具運動能力與年輕化的防守體系，馬奎爾在國家隊的生涯恐已告一段落。而在前場陣容中，曼城球星福登與切爾西的帕爾默皆因賽季表現未能達到預期，慘遭圖赫爾排除在外。圖赫爾對於球員近期的競技狀態要求極高，他明確表示，名單篩選是以「一致性」與「戰術契合度」為優先，即便這意味著必須犧牲擁有天賦但表現起伏的明星球員。在這份爭議名單中，最令人意外的入選者莫過於效力於沙烏地聯賽的伊凡·東尼（Ivan Toney）。儘管他在圖赫爾執教期間出場時間極少，但圖赫爾顯然看重他在定位球、點球以及作為凱恩（Harry Kane）替補的戰術功能。這一決定也讓威爾貝克（Danny Welbeck）、索蘭克（Dominic Solanke）等本季表現優異的前鋒與國家隊擦身而過。⚽門將： 喬丹·皮克福德（Jordan Pickford）、迪恩·亨德森（Dean Henderson）、詹姆斯·特拉福德（James Trafford）。⚽後衛： 里斯·詹姆斯（Reece James）、蒂諾·利夫拉門托（Tino Livramento）、約翰·斯通斯（John Stones）、馬克·格伊（Marc Guéhi）、埃茲里·孔薩（Ezri Konsa）、丹·伯恩（Dan Burn）、賈雷爾·昆薩（Jarell Quansah）、尼科·奧賴利（Nico O’Reilly）。⚽中場： 喬丹·亨德森（Jordan Henderson）、埃利奧特·安德森（Elliot Anderson）、德克蘭·賴斯（Declan Rice）、科比·梅努（Kobbie Mainoo）、詹姆斯·加納（James Garner）、裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、摩根·羅傑斯（Morgan Rogers）。⚽前鋒： 布卡約·薩卡（Bukayo Saka）、諾尼·馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃貝雷奇·埃澤（Eberechi Eze）、馬庫斯·拉什福德（Marcus Rashford）、安東尼·戈登（Anthony Gordon）、哈里·凱恩（Harry Kane）、奧利·沃特金斯（Ollie Watkins）、伊凡·東尼（Ivan Toney）。圖赫爾表示，他在尋找一套能在短短一個月賽程中，維持穩定發揮與團隊和諧的陣容。中場方面，科比·梅努的入選展現了圖赫爾對年輕天賦的信任，而亨德森的經驗則被視為穩定更衣室氣氛的關鍵錨點。這份名單不僅是球技的較量，更是戰術紀律的考驗。外界認為，圖赫爾透過精簡中場10號位的選擇（僅帶三名），展現了強烈的戰術意圖——他不需要多餘的創造力，而是需要能在前場高壓防守與快速轉換中執行戰術的戰士。隨著最終名單定案，英格蘭代表隊已正式進入最後備戰階段。在圖赫爾的帶領下，這支經過大換血的陣容，能否順利為國家隊球衣添上第二顆冠軍星，將是今年世界盃最大的懸念。