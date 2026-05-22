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▲四年一度的足球盛會世界盃即將引爆，德國國家隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）於今（22）日正式公布了前往美、加、墨征戰的26人最終大名單。（圖／美聯社／達志影像）

德國國家隊世界盃26人名單

▲德國隊2026年世界盃26人名單。（圖／AI製圖／記者黃建霖監製）

四年一度的足球盛會世界盃即將引爆，德國國家隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）於今（22）日正式公布了前往美、加、墨征戰的26人最終大名單。這份名單最震撼的焦點，莫過於宣布從國際賽退休兩年的傳奇門神曼努埃爾·諾伊爾（Manuel Neuer）重返國家隊，並將直接擔任頭號門將。高齡40歲的諾伊爾，在經歷了德甲與歐冠的出色賽季後，收回了退休決定。納格爾斯曼在記者會上坦言：「我們的目標就是帶上國內最好的三名門將。」儘管這一決定讓原本的先發門將鮑曼（Oliver Baumann）感到失望，但納帥強調，諾伊爾擁有的經驗與賽場光環，對於這支德國隊在盃賽中的心理素質至關重要。諾伊爾與納格爾斯曼過去在拜仁慕尼黑期間曾傳出不和，此次重拾合作，更成為德國足壇熱議話題。納帥對此展現高度職業態度，表示足球是瞬息萬變的商業，個人的溝通細節不足為外人道，重點是帶領德國重返巔峰。除了諾伊爾的回歸，名單中的另一大亮點是年僅18歲、效力於拜仁慕尼黑的超新星萊納特·卡爾（Lennart Karl）。卡爾在本季展現出的天賦震驚德甲，納帥對這名天才少年的成長感到印象深刻。此外，傷癒復出的費利克斯·恩梅沙（Felix Nmecha）也順利搶下席次，納帥認為他具備成為世界頂尖中場的潛力。其他入選的年輕面孔如納撒尼爾·布朗（Nathaniel Brown）與傑米·勒威林（Jamie Leweling）也被視為陣容活化劑，其中勒威林的一對一盤帶能力，被總教練視為撕裂對手防線的關鍵戰術武器。⚽門將： 曼努埃爾·諾伊爾（Manuel Neuer）、奧利弗·鮑曼（Oliver Baumann）、亞歷山大·紐貝爾（Alexander Nübel）。（註：另有培訓門將 Jonas Urbig 隨隊）⚽後衛： 約拿坦·塔（Jonathan Tah）、約書亞·基米希（Joshua Kimmich，隊長）、尼科·施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、安東尼奧·魯迪格（Antonio Rüdiger）、大衛·勞姆（David Raum）、納撒尼爾·布朗（Nathaniel Brown）、瓦爾德馬·安東（Waldemar Anton）、馬利克·蒂奧（Malick Thiaw）。⚽中場： 帕斯卡爾·格羅斯（Pascal Gross）、利昂·戈雷茨卡（Leon Goretzka）、亞歷山大·帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）、費利克斯·恩梅沙（Felix Nmecha）、納迪姆·阿米里（Nadiem Amiri）、安傑洛·斯蒂勒（Angelo Stiller）。⚽前鋒： 凱·哈弗茨（Kai Havertz）、尼克·沃爾特馬德（Nick Woltemade）、丹尼斯·翁達夫（Deniz Undav）、賈馬爾·穆西亞拉（Jamal Musiala）、弗洛里安·維爾茨（Florian Wirtz）、萊納特·卡爾（Lennart Karl）、傑米·勒威林（Jamie Leweling）、勒魯瓦·薩內（Leroy Sané）、馬克西米利安·拜爾（Maximilian Beier）。德國隊將於5月底集結，並於5月31日在美因茨對陣芬蘭進行熱身賽，隨後於6月2日啟程前往美國。6月6日將在芝加哥挑戰強敵美國隊，隨後正式展開世界盃征程，首戰將於6月14日在休斯頓對陣庫拉索。儘管名單中缺少了如菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）等球迷熟悉的戰將，但納格爾斯曼透過這份融合了老將靈魂與年輕天賦的陣容，展現了強烈的奪冠企圖心。