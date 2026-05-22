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▲台南不少夜市攤販也掛上統一獅隊史2000勝錦旗，紀念榮耀時刻。（圖／統一獅提供）

▲有台南在地商家，牆上掛滿統一獅各時期紀念錦旗。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅上周5月13日力退味全龍奪勝，達成隊史榮耀2000勝里程碑，也是中職首支球隊達成，而這個里程碑的每一場勝利由教練、選手、球迷共同達成，球隊為了慶祝隊史2000勝榮耀時刻，首波活動邀請府城獅子營350家在地店家共同同歡慶祝，參與歷史性的一刻，總經理蘇泰安也公開表達感謝。從曾經的開始在台南棒球場的一聲聲吶喊到現在亞太成棒主球場的獅吼應援，這37年來無數球迷的陪伴與守候，統一7-ELEVEN獅正式達成隊史2000勝里程碑。這不只是中華職棒歷史上的重要紀錄，更是一座城市、世代球迷與球隊共同寫下的榮耀篇章。為了紀念這份屬於台南城市、屬於所有獅迷的感動時刻，統一獅行銷團隊特別攜手與府城獅子營在地合作店家，共同舉辦「統一獅2000勝榮耀慶祝活動」，3日內將近350家在地店家參與本次同慶活動，每個店家也推出不同慶祝活動回饋給市民及球迷。活動期間，參與店家將共同懸掛象徵榮耀與感謝的「統一獅隊史2000勝紀念錦旗」，讓這份棒球感動走入府城街角，也讓城市一起見證統一獅的歷史時刻。每一面榮耀錦旗，不只是慶祝勝利的象徵，更代表著多年來在地店家與球隊攜手同行的深厚情感。從陪伴球迷賽前聚餐的小吃店、深夜討論戰況的飲料店，到默默支持球隊的巷弄商家，每一份支持都是跟著獅隊一起堅持到現在，有些店家從兒時到現在的成家立業，這份支持從來沒有斷過。為了讓更多人認識參與獅隊榮耀歷史的回憶，獅隊也特別推出統一獅隊史2000勝，隊史執教最多勝總教練林岳平、最多勝投潘威倫、最多中繼成功高建三、王鏡銘、最多救援成功陳韻文、最多盜壘成功黃甘霖、最高捕手阻殺率曾智偵、最多全壘打陳鏞基、最多安打、打點高國慶，共九款珍藏明信片，結合府城獅子營在地店家活動，讓球迷可以搶先收藏，活動自今日起開始，府城城市的巷弄有許多球迷玩起大地遊戲，期待搜集整套充滿意義的明信片。統一獅達成隊史2000勝，這不只是一個數字，更是一段跨越30多年的榮耀旅程。從職棒元年開始，統一獅始終與中華職棒每個球隊一起努力，經歷過高峰與低潮、歡笑與淚水，也陪伴無數球迷走過人生不同階段。兩千場勝利的背後，不只是球場上的比分，更是無數人青春歲月的累積。總經理蘇泰安表示：「統一獅能夠走到今天，從來不是靠某一個人，而是一代又一代獅子軍共同努力的成果，也感謝母公司統一集團的長期支持，累積下來已投入數10億資源，才能成就現在這個榮耀時刻。隊達成隊史2000勝里程碑，這是這座城市、所有球迷與在地夥伴一起累積而成的榮耀。」「我們希望透過這次活動，把感謝帶回城市每個角落，也讓更多人感受到棒球與府城之間最深的連結，而推出紀錄選手明信片概念。」蘇泰安強調，「主要希望透過一張張珍藏影像，把記錄統一獅寫下歷史的感動幕後英雄分享給各位。」