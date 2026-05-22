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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平，不僅在球場上主宰比賽，他在休息室內的一舉一動更是媒體與球迷放大檢視的焦點。在昨（21）日道奇對戰教士隊的比賽中，電視轉播捕捉到大谷翔平在休息區內，對著自家25歲的年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）送出一次充滿威嚴的「死亡之瞪」，再度引發美、日、台三地網友的熱烈討論。美國媒體《Total Pro Sports》捕捉到休息區的逗趣一幕。當時比賽進行到9局下1人出局，大谷翔平正趴在休息區欄杆旁專注觀看戰況。此時，本季表現亮眼但場內外爭議不斷的新秀捕手拉辛（Dalton Rushing），正準備拿新口香糖放進嘴裡，卻在走動時不小心用肩膀撞到了大谷的背部。根據網路上流傳的畫面，大谷翔平一瞬間眉頭深鎖，眼神銳利地回頭直視撞到他的人，那個具有威嚴又有點搞笑的表情立刻被電視轉播與美媒《Total Pro Sports》給捕捉下來。這記眼神之所以引發軒然大波，是因為年僅25歲的拉辛是本季大聯盟著名的問題製造機。他在場上與對手衝突不斷，4月份先是因試圖侮辱受傷的巨星李政厚而遭巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）觸身球伺候。隨後又在對戰響尾蛇與小熊隊時，因粗暴的滑壘和對敵隊捕手的挑釁言論引發多起板凳清空衝突。甚至還曾上演單場吞下3次三振後，在休息區瘋狂折斷球棒並猛砸頭盔的暴躁畫面。大谷翔平對於休息區與球場環境的嚴格自律，近期也引發極大討論。部分網路傳言指出，拉辛當時疑似是將嚼過的口香糖隨手丟在地上才引發大谷注意；這也讓台灣與日本球迷聯想到道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）先前的慘痛經歷。美媒《Dodgers Nation》在大約兩年前引用一段日媒側拍影片，畫面中史密斯隨口將嘴裡嚼的東西直接吐在球場地面上，這項舉動立刻引來身旁大谷翔平犀利一瞪，嚇得《Dodgers Nation》直呼：「這輩子絕對不想被大谷翔平這樣斜瞪。」日本網友在當時紛紛指出，這與大谷從小接受的「棒球教育」息息相關。在日本棒球文化中，球場被視為神聖的殿堂，大谷過去更曾公開表示「撿起場上的垃圾，是把別人掉落的運氣撿起來」。網友打趣表示：「史密斯隨地亂吐，在大谷眼裡根本是在『把運氣倒掉』，難怪會被送上死亡之瞪。」