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NOWnews球鞋小單元《鞋槓人生》最新一集火熱上線！主持人18哥與大隻在節目中，為讀者盤點了「2026最適合穿搭的重點鞋款」，其中包括「」、「」以及「」。節目首先介紹了Nike Book 2牛仔布新配色。這雙鞋是NBA鳳凰城太陽的當家球星布克（Devin Booker）的簽名鞋款，大隻指出，Book 1與Book 2的設計理念都是完美融合了復古老鞋的外型與現代籃球鞋的實戰性能，主打「既能實戰又好穿搭」。18哥也對這雙給予極高的評價，他說這雙鞋讓球友們出門不用再麻煩地帶兩雙鞋，「到了球場直接長褲一脫就能上場」，將球鞋的便利性發揮到了極致。本集的一大亮點，莫過於 UNION、Fragment Design與 Jordan Brand 的三方聯名的AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG SP UNION FRAGMENT BLACK AND VARSITY RED。兩位主持人強調，這絕對是近期最不傷荷包、最值得入手的聯名鞋款。大隻直言：「這雙鞋便宜不是因為它醜，是因為它出現的時機不太對，目前市價不用2萬就可以入手」，對於鍾愛Jordan 1 代復古鞋型與後跟閃電標誌的鞋迷來說，現在無疑是逢低買進的最佳進場時機。最後18哥與大隻要推薦的鞋款就是剛上市不久的AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG SP FRAGMENT TRAVIS SCOTT SAIL MILITARY BLUE，白色的外觀搭配藍色的倒勾也是相當好搭配的鞋款。另外兩位鞋頭也在節目中透露，萬眾矚目的「粉紅倒勾」也即將在五月底重磅發售，目前業界已陸續開啟這兩雙粉色新品（米粉、粉粉）的預購。重點是這次的新品價格相當「甜」，大約落在兩萬多至三萬多新台幣之間，堪稱業界超低價，有興趣的讀者可以到AREA 02網站選購。