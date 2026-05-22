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NBA東區決賽第二戰，紐約尼克隊在主場以109：93輕取克里夫蘭騎士隊，以2：0的系列賽優勢取得聽牌局面。第三戰騎士隊將回到主場，力求能夠扳回一城，資深球評李亦伸認為，系列賽尚未結束，騎士隊若能調整戰術，回到主場仍有翻盤機會。他點名球隊史特魯斯（Max Strus）、施羅德（Dennis Schröder）、埃利斯（Keon Ellis）等人可以多用，其中施羅德曾在勇士打過，埃利斯則是勇士曾經覬覦的沙加緬度國王舊將，曾在勇士當助教的阿特金森（Kenny Atkinson）應該不會陌生。李亦伸指出，G1的逆轉戰役是本系列賽的轉折點，不僅影響了騎士的球隊士氣，更讓團隊運勢遭到打擊。在強度的季後賽對抗中，該贏未贏往往會導致骨牌效應，騎士在G2展現出的投籃手感低迷與缺乏韌性，正是此消彼長的最佳證明。雖然目前陷入0：2落後，但多數專家仍抱持審慎樂觀的態度，認為雙方實力在伯仲之間。騎士若想保住季後賽希望，接下來回到克里夫蘭主場的兩場關鍵戰役至關重要。本系列賽尼克隊的絕對核心布朗森（Jalen Brunson）無疑是騎士隊最大的夢魘。無論是其個人的單打殺傷力，還是作為團隊進攻樞紐的傳導能力，皆徹底主宰了前兩戰。球評強調，騎士總教練阿特金森在G3的調整策略應聚焦於如何「限制布朗森」。專家建議，騎士應調整防守配置，將防守重心壓在布朗森身上，並點名史特魯斯、施羅德、艾利斯等具有防守侵略性的球員，擔任鎖住布朗森的關鍵大鎖。只要能利用防守阻斷布朗森的進攻節奏與第一時間出球，騎士隊便能打亂尼克的進攻體系。針對騎士陣中的老將哈登（James Harden），李亦伸直言，37歲的哈登在季後賽的節奏與腳步明顯跟不上高強度的防守變換。阿特金斯必須在「組織進攻」與「防守漏洞」之間取得平衡，減少哈登在防守端的負擔。「五五波的系列賽，決勝關鍵就在臨場調整。」李亦伸預估，這系列賽至少會打到六場，騎士隊目前雖然壓力山大，但只要能落實對布朗森的針對性防守，並有效降低失誤、控制籃板球與提升三分外線命中率，在主場扳回一城絕非絕望。